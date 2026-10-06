Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı! Yıllar önceki imajına geri döndü

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Şarkıcı Petek Dinçöz, yeni çalışması öncesinde imajını değiştirdi. Saçlarını uzatarak bal sarısı tonlarını tercih eden Dinçöz'ün yeni görünümü, yıllar önceki haliyle benzerliğiyle dikkat çekti.

YENİ ÇALIŞMASI ÖNCESİ İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Uzun yıllardır müzik dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Petek Dinçöz, kariyerine yeni projelerle devam ediyor. Yeni şarkısının hazırlıklarını sürdüren Dinçöz, bu kez görünümünde yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti.

SAÇLARINI UZATTI, RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı, saçlarına kaynak yaptırarak daha uzun bir görünüm tercih etti. Saç renginde de değişikliğe giden Dinçöz, bal sarısı tonlarına döndü.

YILLAR ÖNCEKİ HALİNİ HATIRLATTI

Dinçöz'ün yeni imajı, özellikle 2000'li yıllardaki görünümünü hatırlattı. Yıllar sonra yeniden uzun ve sarı saçları tercih eden şarkıcı, yeni haliyle dikkat çekti.