Kafesin içine koydukları aslanlara aylarca bir parça bile et vermediler, sonra olanlar korkunç

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesinde aslanlara yapılan muameleme, dünya genelindeki hayvanların tepkisini çekti. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Wild at Life tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

BİR PARÇA BİLE ET VERMEDİLER

Hayvanat bahçesi yetkilileri, aylarca aslanlara bir parça bile et vermedi. Besin yetersizliği nedeniyle güçsüzleşen aslanlar, bir deri bir kemik kaldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KORKUNÇ

Aslanların kafes arkasından gelen son görüntüleri ise izleyenleri dehşete düşürdü. Aslanların yemek bulamamaları nedeniyle kemiklerinin ortaya çıktığı görüldü.

YENİ YENİ YEMEK VERMEYE BAŞLADILAR

Görüntülerin gündem olmasının ardından hayvanat bahçesi yetkililerinin de bir deri bir kemik kalan aslanlara yemek vermeye başladıkları görüldü. Aslanların hayvanat bahçesinden alınması isteniyor.