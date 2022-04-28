Kafesin içine koydukları aslanlara aylarca bir parça bile et vermediler, sonra olanlar korkunç
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Nijerya'daki bir hayvanat bahçesindeki kafese konulan aslanlara bir parça bile et verilmedi. Aylar sonra iskelete dönen aslanların son görüntüsü, görenleri dahi korkuttu.
Nijerya'daki bir hayvanat bahçesinde aslanlara yapılan muameleme, dünya genelindeki hayvanların tepkisini çekti. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Wild at Life tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, aylarca aslanlara bir parça bile et vermedi. Besin yetersizliği nedeniyle güçsüzleşen aslanlar, bir deri bir kemik kaldı.
Aslanların kafes arkasından gelen son görüntüleri ise izleyenleri dehşete düşürdü. Aslanların yemek bulamamaları nedeniyle kemiklerinin ortaya çıktığı görüldü.
Görüntülerin gündem olmasının ardından hayvanat bahçesi yetkililerinin de bir deri bir kemik kalan aslanlara yemek vermeye başladıkları görüldü. Aslanların hayvanat bahçesinden alınması isteniyor.