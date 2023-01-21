İsveç'teki çirkin olaya Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir

İsveç'te İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine Türkiye'den tepkiler sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de, "İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir." dedi.

Mhp lideri Bahçeli, sosyal medyada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamalarında İsveç'te yaşanan çirkin saldırıya da ağır sözlerle tepki gösterdi.

"HAİN PROVOKASYONLAR DEVREYE ALINMIŞTIR"

Bahçeli, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün yeni bir demokrasi zaferiyle taçlanma vakti yaklaştıkça, aziz millet iradesinin sandıkta tecelli edeceği tarihi güne sayılı günler kaldıkça, iç ve dış menşeli hain provokasyonların eşzamanlı olarak devreye alındığı gözlemlenmektedir." dedi.

BAHÇELİ: AŞAĞILIK TERTİP

Bahçeli İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıya da gönderme yaparak, " İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır." ifadelerini kullandı.

"VANDALLIĞIN SOMUT ÖRNEĞİDİR"

Bahçeli açıklamalarının devamında, "İsveç yönetiminin, Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi ve somut örneğidir.

"İĞRENÇ VE İLKEL BİR REZALETTİR"

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek, en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el uzatan, periyodik saldırı düzenleyen, Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanımayan İsveç hükümetini ve provokatörleri lanetlemektedir.

"İSVEÇ İLE SİYASİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMAK ABESTİR"

İsveç, bu yanlıştan dönmek, Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek mecburiyetindedir. Milli ve manevi değerlerimize husumet besleyen bir ülke ya da ülkelerle NATO ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun, siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile abestir, sakıncalıdır." dedi.