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İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

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İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde başrol oynarken, milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.

  • Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi.
  • Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayarak maçın oyuncusu oldu.
  • Arda Güler'in performansı Marca, AS, El Mundo ve El Confidencial gibi İspanyol gazetelerinin manşetlerine taşındı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 30’a yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. 

ARDA'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın oyuncusu oldu. Maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerinde yer aldı. 

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor.

AS: Arda’nın sihirli değneği.

EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti.

ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla’da orkestrasını yönetti.

EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısında rahat bir galibiyete taşıdı.

BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu.

ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı.

VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti.

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