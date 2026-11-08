İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde başrol oynarken, milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.
- Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi.
- Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayarak maçın oyuncusu oldu.
- Arda Güler'in performansı Marca, AS, El Mundo ve El Confidencial gibi İspanyol gazetelerinin manşetlerine taşındı.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 30’a yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi.
ARDA'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın oyuncusu oldu. Maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerinde yer aldı.
İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:
MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor.
AS: Arda’nın sihirli değneği.
EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti.
ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla’da orkestrasını yönetti.
EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısında rahat bir galibiyete taşıdı.
BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu.
ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı.
VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti.