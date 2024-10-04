İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İsrail'in günlerdir yoğun hava saldırıları düzenlediği Beyrut'ta 23 Eylül'den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

İSRAİL BUGÜN 15 AYRI NOKTAYI HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.

NASRALLAH'IN HALEFİNİ HEDEF ALDI

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, yoğun hava saldırılarından öldürülen Lübnan Hizbullah'ı lideri Nasrallah'ın yerine geçecek "Haşim Safiyuddin'i hedef aldık" denildi.

İSRAİL KARA SALDIRISINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLADI

İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Ordu, görüntülerin Etzioni Tugayı'na ait olduğunu belirterek, Lübnan'a giren ilk yedek askerler olduklarını ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1374 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.