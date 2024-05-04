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Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. İsrail ve Hamas arasındaki görüşmede CIA Direktörü William Burns de yer alırken, Mısır ve Batı medyasında yer alan haberlerde heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkabileceği, uzlaşma formülünün bulunduğu belirtildi.

Hamas heyeti ateşkes müzakereleri kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Medyada yer alan haberlerde İsrail ve Hamas tarafının görüşmesinden bu kez uzlaşma kararının çıkma ihtimalinin olduğu belirtildi.

HAMAS HEYETİ ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN KAHİRE'DE

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık dışı saldırılarını sürdürürken, ateşkes için umutlar bir kez daha yeşerdi. İsrail ve Hamas heyetleri ateşkes müzakeresi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

UZLAŞMA FORMÜLÜ BULUNDU

Kahire el-İhbariye telev i zyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı. Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.

Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

"BU KEZ FARKLI SONUÇLAR ÇIKABİLİR"

Görüşmelere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de katıldı. Reuters haber ajansı Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

Hamas Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada, kendilerinden bir heyetin İsrail ile dolaylı görüşmelerin tamamlanması amacıyla cumartesi günü Kahire'ye gideceğini duyurmuştu. Yine el-İhbariye televizyon kanalı, geçen pazartesi Hamas Heyeti'nin görüşmelerin ardından Kahire'den ayrıldığını, Mısır'ın sunmuş olduğu ateşkes teklifini görüştükten sonra yazılı olarak iletmek üzere yeniden döneceğini ifade etmişti.

Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gözler Mısır'dan çıkacak kararda! Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Kahire'de

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

William Burns İsrail Kahire Mısır Hamas Gazze CIA Dünya Güncel Haberler

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