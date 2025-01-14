İsrail ve Hamas ateşkes için prensipte anlaştı

İsrail ve Hamas ateşkes ve rehine anlaşması konusunda prensipte anlaştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü el Ensari, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin son aşamasında olduğunu belirtti. El Ensari, çok yakın bir zamanda ateşkesin ilan edilebileceğine işaret etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak geri çekilme hazırlıklarına başladığı bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm tutukluların iadesi için uzun vadeli bir ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı." denildi.