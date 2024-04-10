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İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü

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İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü

HAMAS LİDERİNİN 3 OĞLU İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜ

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 33 BİN 560'A YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü

604 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HENİYYE KİMDİR?

İsmail Heniyye, 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi 1948 Arap- İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düşmüştü. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da 1. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdüHamas lideri İsmail Heniyye

1999'dan 2004'e kadar, Hamas Genel Sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı. Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Heniyye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın Başbakan adayı olarak açıklandı. 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Başbakanlığa atandı. Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu. Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdüHamas lideri İsmail Heniyye

Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı. Ancak Hamas, Abbas'ın kararnamesini reddetti ve İsmail Heniyye hükûmetinin görevde kalacağını ve Filistin Ulusal Yönetimi hükûmeti olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi. 2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeriti Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yapmaktadır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (6)

Kagan Kutlu:

Adamlar affetmiyor açıkça dünyaya meydan okuyorlar.

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Selim Şahin Şahin:

AKP, İsrail'e "NE ZAMAN" petrol ambargosu koyacak, çok merak ediyoruz........ Türkiye'nin, İsrail'e sadece "PETROL" ve "GIDA SU" ambargosu koyması, İsrail'i "MAHFETMEYE", durdurmaya yetecektir.... Hatırlatırım ki, Türkiye'nin 12 yıldır SURİYE'YE uyguladığı "TİCARET AMBARGOSU" şu anda, şu saniyede devam etmektedir..... AKP, Recep Tayyip Erdoğan acaba, 12 yıldır Suriye'ye uyguladıkları ""MUTLAK TİCARET AMBARGOSU"" nun aynısını, acaba neden İSRAİL'E DE uygulamıyorlar ?..... CEVAP BEKLİYORUZ !!!

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Recep Yılmazer:

Petrol derken anlamadık.iyi sallamaşsın.şu samanı az yiyin kafa yapıyor diyorum..

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Turgay Sak:

Hamasın esir takası anlaşması yapması lazım biran önce yoksa bu İsrail'de ne din var ne iman

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Ahmet YILMAZ:

abi gökyüzündeki sizleri kameralarla izlediği uyduları vurun abi gözünüzü sevim, bir sonraki hamlenizin bilindiği bir savaş veriyorsunuz böyle olmaz.

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Kasım Ekşi:

Keşke sınır komşusu Mısır degil de Türkiye olsaydı.

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