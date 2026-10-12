Haberler

Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve kardeşi Cenk Demirer'in isimleri kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyardı. "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla açıklama yapan Demirer, kendisini veya ailesinden birini tanıtarak borç, nakit para ya da destek isteyen kişilere kesinlikle inanılmamasını istedi. Ünlü komedyen, şüpheli telefon numaralarının güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.

  • Ata Demirer, kendisini veya kardeşi Cenk Demirer'i telefonla arayarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
  • Demirer, kendisini aile üyelerinden biri olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi gerektiğini belirtti.
  • Ata Demirer, dolandırıcılık girişiminde bulunan numaraların güvenlik birimlerine bildirilmesini istedi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinin ve ailesinin adını kullanarak para talep edebilecek kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Ünlü komedyen, yaptığı açıklamada özellikle telefon üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti.

"KAMUOYUNA DUYURU" BAŞLIĞIYLA UYARDI

Türk sinema ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden Ata Demirer, yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Ünlü komedyen, kendisinin, kardeşi Cenk Demirer'in veya ailesinden herhangi bir kişinin adı kullanılarak para istenebileceğini belirterek bu tür taleplere karşı dikkatli olunmasını istedi. "Kamuoyuna Duyuru" başlığını taşıyan açıklamasında özellikle telefonla gerçekleştirilebilecek girişimlere işaret eden Demirer, kendilerini aile üyelerinden biri olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

KARDEŞİ CENK DEMİRER'İN ADINI DA VERDİ

Ata Demirer'in uyarısında dikkat çeken ayrıntılardan biri de kardeşi Cenk Demirer'in ismini özellikle belirtmesi oldu. Ünlü komedyen, telefonda kendisini Ata Demirer veya Cenk Demirer olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi durumunda bu kişilere itibar edilmemesini istedi. Demirer'in açıklamasında aile üyelerinden biri olduğunu ileri süren kişilere karşı da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi. 

"ARAYAN NUMARAYI GÜVENLİK BİRİMLERİNE BİLDİRİNİZ"

Ata Demirer, dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.”

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi

Önce polisle çatıştı, sonra kendi yaşamına son verdi
Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

Bir şehrimizde kabus! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Afyonkarahisar Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı

Midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Adam haklı...başka sahislarin adını kullanmak, müslüman veya değil, hak altında kalırsınız...bilin .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

tamam ertelemeyelimde nasıl harekete geçeceğiz seçimlere daha var hele bi vakti gelsin o zamanı bekliyoruz hem konu bu değil fon vurgunu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz, 40 gün önceki kalp krizi sonrası kontrolde güzel sintigrafi sonucu aldı

40 gün sonra aynı hastanede! Sonuçlar beklediği gibi çıktı
Trump, Ukrayna'nın Zelenski yerine yeni bir başkan edinmesi gerektiğini iddia ediyor

Trump çok kızdı, Zelenski'nin üstünü çizdi
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesine dikkat

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti

AK Parti'den Cemil Tugay’a ziyaret: Şimdi birlikte çok çalışma vakti
Bir ilde 9 ayda DEAŞ'a 31 operasyon! 23 kişi tutuklandı

Anadolu'nun ortasında DEAŞ operasyonları! Bilanço dikkat çekti
Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! İki kabin görevlisini yaraladığı iddia edildi

Ünlü oyuncu uçakta dehşet saçtı! Kabin görevlilerine uçağı dar etti
Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karşıya geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı
Gökyüzünde gizemli manzara: Görenlerin ağzı açık kaldı, sırrı sonradan anlaşıldı

Gökyüzünde gizemli manzara! Görenlerin ağzı açık kaldı