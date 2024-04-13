İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail'in Suriye'deki konsolosluk saldırısının ardından İran harekete geçti. İran, İsrail'e kamikaze dronlarla İHA saldırısı başlattı.

İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISI TANSİYONU YÜKSELTTİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Tahran'dan beklenen adım geldi. İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağını açıklayan İran harekete geçti.

İRAN İSRAİL'E İHA'LARLA SALDIRIYOR

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanıldığı belirtildi.

İRAN VE İSRAİL HAVA SAHALARINI KAPATTI

Gelen bilgilere göre İHA'lar Irak'tan kalktı. İran hava sahasını tamamen kapatırken ABD ve İsrail saldırının başladığını doğruladı.

NETANYAHU: BİZE ZARAR VERENE BİZ AĞIR ZARAR VERECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, "İsrail Devleti güçlüdür, İsrail ordusu güçlüdür, İsrail halkı güçlüdür. Birlikte ayakta duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte tüm düşmanlarımızı yeneceğiz. Her türlü duruma hazırız. Bize zarar verene biz ağır zarar vereceğiz." diyerek İran'ı tehdit etti.

İRAN: HAVA SAHASINI VEYA TOPRAKLARINI İSRAİL'E AÇAN HERKESE KARŞILIĞINI VERECEĞİZ

İran Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açan herkese karşılığını vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ORDUSU: İRAN İHA'LARININ ULAŞMASI SAATLER ALACAK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "İran İsrail'e yönelik İHA saldırısı başlattı. Hava savunma sistemi saldırıya hazır. İran İHA'larının İsrail'e ulaşması saatler alacak. 7 ila 9 saat hesaplanıyor. Kaç saat önce havalandıklarını net bilmiyoruz. Tehlike anında sirenler çalacak. geldiklerinde hepsini vurmaya çalışacağız, ama arada bir kaç tanesi kaçabilir. Nereden havalandılar, bizce o da net değil." denildi.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İRAN, MİSİLLEME YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney

BİDEN, İSRAİL'E SAHİP ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İSRAİL'DEN "İRAN SALDIRIRSA KARŞILIK VERECEĞİZ" ÇIKIŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İRAN, İSRAİL BAĞLANTILI BİR GEMİYE EL KOYDU

İran medyası kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktardı. Portekiz bandıralı ve İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koyulduğu ifade edildi.

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