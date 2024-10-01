İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzetine tehdit oluşturan noktalar" denildi. Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

"İSRAİL ASKERLERİNİN HEDEFİNDE HİZBULLAH'IN ÖZEL KUVVETLERİ VAR"

Askeri analist Elijah Magnier Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunun amacının Güney Lübnan'daki Hizbullah özel güçlerini kuşatıp ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Magnier açklamasında "Açık kaynaklı istihbarattan, İsraillilerin en az 18 tugay hazırladığını anlıyoruz. Yani 70.000 ila 100.000 askerden bahsediyoruz. Hizbullah'ın yapısına bakarsak, grubun gücü, füze birlikleri ve özel kuvvetlerden geliyor. İsrail, füze birliklerinin çoğunu veya en azından yüzde 60-70'ini yok ettiğine inanıyor. O yüzden şimdi konuşlandırılmış özel kuvvetleri yok etmek istiyorlar" dedi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI DESTEKLİYORUZ

Beyaz Saray, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara harekatının, ülkenin kendini savunma hakkıyla uyumlu olduğunu düşünüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada "İsrail'in vatandaşlarını tehdit etmek için kullanılabilecek Hizbullah altyapısını yok etmek için sınırlı operasyonlar yürüteceğini anlıyoruz. Bu, İsrail'in vatandaşlarını savunma ve sivilleri güvenli bir şekilde evlerine geri döndürme hakkıyla uyumludur" ifadelerini kullandı ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini vurguladı.

ABD'DEN İRAN'A UYARI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti. Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve " İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER TAKVİM VERMEYİ REDDEDİYOR

CNN'de yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, Güney Lübnan'a yönelik kara harekâtının kapsamının sınırlı olduğunu belirterek, "uzun vadeli bir işgal olmayacağını" söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. İsrail birliklerinin sınır boyunca "acil tehditleri" ortadan kaldırmaya odaklanacağını belirten yetkililer, İsrail askerlerinin ülkeye ne kadar derinlemesine gireceği veya operasyonun ne kadar sürmesinin beklendiği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

ABD ORTADOĞU'YA ASKER VE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Biden yönetimi Orta Doğu'ya birkaç bin ek asker ve daha fazla savaş uçağı konuşlandıracak. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, hava savunma birimlerini de içeren (F-16, F-15E ve F-22 savaş uçakları ve A-10 saldırı jetleri uçuran filolar) güçlerin halihazırda yüksek alarmda olan on binlerce Amerikan personeline ekleneceğini söyledi. Washington Post talimatın Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğini yazdı. Singh, ek konuşlandırmaları Hamaney de dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin söylemlerine bağladı.