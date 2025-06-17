İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail ile İran arasındaki savaş alevlendi. İsrail'in Yükselen Aslan adını verdiği saldırılarının ardından İran da çok sayıda misilleme saldırısı düzenlerken savaşta yeni boyuta geçildi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ: İLK KEZ SAVAŞ UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor. Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.

İRAN'DAN 10. DALGA SALDIRI

İran devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10. dalgasını başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıklayarak, halka sığınaklara girmeleri ve ikinci bir emre kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verdi.

"TEL AVİV VE HAYFA'YI TERK EDİN"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdolrahim Musevi'nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı. "Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak" ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu'nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler" uyarısında bulundu.

TRUMP, ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE BİR ARAYA GELDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini bildirdi.

İSRAİL: İRAN'DAN 10 FÜZE FIRLATILDI

İsrail'den İran'ın gündüz düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklama geldi. İran'ın 10 füze attığını belirten İsrail ordusu, "İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeleri tespit ettik. Halk sığınaklarda kalsın." açıklamasını yaptı.

İSRAİL, İSFAHAN'I VURDU

İsrail'den İran'a yanıt gecikmedi. İsrail ordusu İran'ın İsfahan şehrini füze ve savaş uçaklarıyla hedef aldı.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

ABD BASINI: TRUMP İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR

Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

"ANİ VE BÜYÜK ÇAPLI BİR HAMLE"

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti. İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı.

"SİSTEM SARSILABİLİR"

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti. Büyük güvenlik açıklarının İran halkının hükümete yönelik öfkesini artırmış olabileceğini ifade eden Zimmt, ancak sivil kayıplara dair görüntülerin "ulusal dayanışmayı ve bayrak etrafında toplanmayı" da tetiklediğini ifade etti. Zimmt, savaşın uzaması ve rejimin iç güvenlik ile istihbarat kapasitesinin zayıflaması halinde, sistemin zaman içinde ciddi şekilde sarsılabileceğini de sözlerine ekledi.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ: ÖNCELİĞİMİZ FORDO

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da 10 nükleer hedef olduğuna dikkatçekerek "Onları yok etmenin eşiğindeyiz. Önceliğimiz Fordo" ifadesinde bulundu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan son açıklamada da henüz İran'ın yeraltındaki nükleer tesisinin hedef alınmadığı ancak her an alınabileceği aktarıldı. Bununla birlikte nükleer hasar verilmesinden kaçınıldığı da belirtildi.

İSRAİL YİNE TV BİNASINI VURDU

İsrail ordusu, dün İran Devlet Televizyonu'na canlı yayın sırasında düzenlediği bombalı saldırının ardından bugün de yine bir TV binasını hedef aldı. Bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İRAN: MOSSAD KARARGAHINI VURDUK

İran, İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu duyurdu. İran, Salı günü beşinci gününe giren yoğun karşılıklı saldırılar sırasında, gece boyunca İsrail'deki stratejik hedefleri insansız hava araçlarıyla (İHA) yok ettiğini açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı General Haydari, "Çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçları, hassas imha ve hedefleme kabiliyetleriyle donatılmış olarak, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik noktalarını yok etti" dedi.

İSRAİL: YENİ GENELKURMAY BAŞKANINI DA ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, Tahran'a düzenlenen saldırıda ise İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu. Şadmani'yi İran'ın en kıdemli askeri komutanı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'e en yakın kişi olarak tanımlayan İsrail'in bu iddiasına ise Tahran cephesinden yanıt gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.