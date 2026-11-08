Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu

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Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Başbakan Donald Tusk, saldırganın evinde 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın yakın aile üyeleri olduğu değerlendiriliyor.

ARACIN İÇİNDEN İNSANLARA ATEŞ AÇTI: 6 ÖLÜ, 15 YARALI

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açtı. Askeri kıyafet giyen saldırgan, 2'si polis memuru olmak üzere 15 kişiyi yaraladı. Saldırıda 6 kişi ise hayatını kaybetti. Ayrıca saldırganın kullandığı araçta çok sayıda mühimmat bulundu.

MEYDANA AMBULANS HELİKOPTERİ İNDİ

Saldırının ardından tarihi meydan güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılara müdahale edilmesi amacıyla meydana ambulans helikopteri de indirildi.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu aktarılan açıklamada, saldırganın Polonya vatandaşı olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan 2 polis memurundan birinin durumunun çok ağır olduğu ve ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, meydan çevresinde bulunan insanların silah seslerinin ardından panikle kaçıştığı, bazı kişilerin ise yere düştüğü görülüyor. Saldırının ardından çevredeki sokakların kısa sürede boşaldığı, saldırganın ise aracıyla hareket ederek bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polonya basınında yer alan bilgilere göre saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentinde yaşayan 25 yaşındaki Michal Oksinski olduğu belirlendi.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Bakanı Marcin Kierwinski, saldırganın radikal sağ görüşlere sahip olduğuna yönelik bulgular bulunduğunu açıkladı. Şüphelinin asker olduğuna ilişkin iddialar ise henüz doğrulanmadı.

EVİNDEN 3 CESET ÇIKTI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki evinde yapılan aramada 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, güvenlik yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, evde yapılan incelemelerde 2 kadın ve 1 erkeğin cesedinin tespit edildiğini açıkladı. Tusk, hayatını kaybeden kişilerin saldırganın yakın aile üyeleri olduğuna ilişkin güçlü bulgular bulunduğunu belirtti. Üç kişinin ölüm nedenleri ve saldırganla bağlantıları araştırılıyor.

ÜLKE GENELİNDE 2 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Krakov'da yaşanan trajik olay nedeniyle ülke genelinde 8-9 Kasım'da geçerli olacak ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığını duyurdu.

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Kaynak: Haberler.com