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Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

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Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti
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Polonya’nın Kraków kentini sarsan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırının yankıları sürerken, soruşturmada oklar aşırı sağ ideolojiye çevrildi. İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, 15 kişinin yaralandığı olayın ardından yakalanan şüphelinin radikal görüşlere sahip olduğunu açıkladı.

Polonya’nın Kraków kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada şüphelinin ideolojik görüşleri gündeme geldi. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, saldırı şüphelisinin aşırı sağ ideolojilere ilgi duyduğunu ve radikal görüşler benimsediğini açıkladı.

ŞÜPHELİNİN İDEOLOJİK GÖRÜŞLERİ İNCELENİYOR

İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde şüphelinin aşırı sağ ideolojilere yönelik ilgisine dikkat çekti. Şüphelinin radikal görüşlere sahip olduğunun belirlendiğini ifade eden Kierwinski’nin açıklaması, saldırının olası motivasyonuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

SALDIRININ NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Şüphelinin ideolojik eğilimleri soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline gelirken, saldırının kesin nedeni ve bu görüşlerin olayla doğrudan bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

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