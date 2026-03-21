İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor.

İRAN, DİMONA'NIN ARDINDAN ARAD'I DA VURDU

İsrailli kaynaklar, İran'ın ülkenin güneyindeki Dimona'ya düzenlediği füze saldırısının ardından bu kez Arad kentini hedef aldığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, kentte meydana gelen birden çok patlamanın ardından sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Patlamaların, İran'dan fırlatılan füzelerin doğrudan isabetinden mi, parça tesirli savaş başlıklarından mı yoksa İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu düşen enkazdan mı kaynaklandığına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

6 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI

Öte yandan İsrail basını ise İran'ın saldırısının ardından 6 kişini öldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Haberlerde bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

İran'ın Dimona'ya yönelik saldırısında, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan bir balistik füzeyi engelleyememesi sonucu bölgede patlama meydana gelmiş, olayda 51 kişi yaralanmıştı.