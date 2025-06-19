İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
Haber Videosu

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar yedinci gününe girerken, İran bu sabah Tel Aviv'i füzelerle vurdu. Saldırıda borsa binası ve bir hastane hedef alındı, en az 50 kişi yaralandı. Kentte sirenler çalarken, saldırının büyüklüğü gelen görüntülerle ortaya çıktı.

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar yedinci gününe girerken, bu sabah Tel Aviv'de büyük bir panik yaşandı. İran tarafından fırlatılan füzeler sabahın erken saatlerinde İsrail'in çeşitli bölgelerine isabet etti.

SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail ordusu, saldırılar sırasında halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yaparken, Tel Aviv'de çok sayıda siren sesi yükseldi. Yerel kaynaklar, füzelerin özellikle Tel Aviv Borsa binası ile bir hastaneye isabet ettiğini bildirdi. Resmi açıklamalara göre saldırılarda en az 50 kişi yaralandı.

Gelen görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi;

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGerçeğin Peşinde Resul Aydın:

Islam aleminin yüz akı İran...

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Tam kartpostallık resimler,beline kuvvet İran:)))

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

Ne Mutlu İtraili Vurana

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

İran hiçbir yeri vuramıyordu. Reisden yardım almış olmalı. Bunu başarabilecek bilgi ve tecrübe ve teknoloji bilgisine sahip Reisden başka biri yok şu an dünyada

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ BEY:

İSRAİL HALKI BAŞBAKANINIZ SAYESİNDE FİLM YENİ BAŞLIYOR.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i 'hürremşehr' füzeleri ile vurdular

İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i en güçlü silahlarından biriyle vurdu
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

Yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.