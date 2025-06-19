İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar yedinci gününe girerken, İran bu sabah Tel Aviv'i füzelerle vurdu. Saldırıda borsa binası ve bir hastane hedef alındı, en az 50 kişi yaralandı. Kentte sirenler çalarken, saldırının büyüklüğü gelen görüntülerle ortaya çıktı.
Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar yedinci gününe girerken, bu sabah Tel Aviv'de büyük bir panik yaşandı. İran tarafından fırlatılan füzeler sabahın erken saatlerinde İsrail'in çeşitli bölgelerine isabet etti.
SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR
İsrail ordusu, saldırılar sırasında halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yaparken, Tel Aviv'de çok sayıda siren sesi yükseldi. Yerel kaynaklar, füzelerin özellikle Tel Aviv Borsa binası ile bir hastaneye isabet ettiğini bildirdi. Resmi açıklamalara göre saldırılarda en az 50 kişi yaralandı.