İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar yedinci gününe girerken, bu sabah Tel Aviv'de büyük bir panik yaşandı. İran tarafından fırlatılan füzeler sabahın erken saatlerinde İsrail'in çeşitli bölgelerine isabet etti.

SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail ordusu, saldırılar sırasında halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yaparken, Tel Aviv'de çok sayıda siren sesi yükseldi. Yerel kaynaklar, füzelerin özellikle Tel Aviv Borsa binası ile bir hastaneye isabet ettiğini bildirdi. Resmi açıklamalara göre saldırılarda en az 50 kişi yaralandı.

Gelen görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi;