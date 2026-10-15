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Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

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Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Türkiye'nin İsrail uçaklarına uyguladığı hava sahası yasağı nedeniyle Azerbaycan Hava Yolları'na ait tarifeli bir yolcu uçağıyla Türk hava sahasını transit geçerek Bakü'ye gittiği ortaya çıktı.

  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan ziyareti için Türk hava sahasını Azerbaycan Hava Yolları'na ait J222 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakla transit geçti.
  • Türk bir yetkili, Azerbaycan tarafının uçuşta İsrail Cumhurbaşkanı'nın yer aldığına dair Türkiye'ye önceden bilgilendirme yapmadığını söyledi.
  • Herzog, 2024 yılında Türk hava sahası geçiş izni verilmediği için Azerbaycan seyahatini iptal etmiş, Nisan ayındaki Kazakistan ziyaretinde ise 8 saatlik alternatif rota kullanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyareti sırasında Türk hava sahasını kullandığı ortaya çıktı. Bakü'deki uluslararası konferansa katılmak üzere yola çıkan Herzog'un, Türkiye'nin İsrail tescilli uçaklara uyguladığı uçuş yasağını aşmak için Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait tarifeli bir yolcu uçağını tercih ettiği belirlendi.

UÇUŞ KAYITLARI VE "ŞUŞA" UÇAĞI DETAYI

Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre Herzog, Tel Aviv'den havalanan AZAL'a ait J222 sefer sayılı "Şuşa" isimli Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakla seyahat etti. Türk hava sahasını transit geçerek Bakü'ye ulaşan uçağın iniş saatleri, Herzog'un basın ekibi tarafından yapılan resmi duyurular ve karşılanma görüntüleriyle de doğrulandı.

ANKARA'DAN AÇIKLAMA: AZERBAYCAN BİLGİ VERMEDİ

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Ankara kulislerinden ilk değerlendirme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk bir yetkili, Azerbaycan tarafının söz konusu uçuşta İsrail Cumhurbaşkanı'nın yer aldığına dair Türkiye'ye önceden herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söyledi. Türkiye'nin İsrail tescilli uçaklara hava sahası yasağını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten yetkili, "Doğal olarak Türkiye, hava sahasından geçen her tarifeli yolcu uçağının yolcu listesini alamaz" ifadelerini kullandı.

HERZOG'UN OFİSİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ise Türk hava sahasının kullanımı ve seyahat rotasına ilişkin yöneltilen sorulara "Bu aşamada yorum yapamayız" yanıtını vermekle yetindi. Herzog, 2024 yılında Türk hava sahası geçiş izni verilmediği için Azerbaycan seyahatini iptal etmek zorunda kalmış, Nisan ayındaki Kazakistan ziyaretinde ise Avrupa ve Rusya üzerinden geçen 8 saatlik alternatif rotayı kullanmıştı.

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Kaynak: ANKA
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Bu azerbeycanın ülkemize açıkça ihaneti ve sırtından vurmasıdır.Reis bunların ipini çoğa bırakmaz çeker.

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

aliyev sana yaziklar olsun diek birsey

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Haber Yorumlarımetin koçak:

Olur böyle şeyler, bükemediğin el. öpeceksin.

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