İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler
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İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler
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İsrail'in başlattığı saldırılara İran gece yarısı yanıt yerdi. Misilleme saldırılarında Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu. Çok sayıda bina yıkıldı, birçok araç kullanılamaz hale geldi. İşte dün geceki saldırılardan ilk görüntüler...

İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridiği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İSRAİL'DE GECE BOYU PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

TEL AVİV'DE YIKIM VAR

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı. Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de 4 noktaya İran'a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

Öte yandan İsrail İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada İran'dan fırlatılan bir füzenin Tel Aviv'in merkezinde bir binaya isabet etmesi sonucu çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığı bilgisi verildi.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

ÇATIŞMALAR İSRAİL'İN SALDIRILARIYLA BAŞLADI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
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