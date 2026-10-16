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Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

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Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur
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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’daki rol arkadaşı Özgür Ozan hakkında sorulan soruya esprili bir yanıt verdi. İyi bir ikili olduklarına katılmadığını söyleyen oyuncu, şakasını “Öküz ölür, ortaklık bozulur” sözleriyle sürdürdü.

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar birlikte rol alan Şevket Çoruh ile Özgür Ozan’ın ekran uyumu, oyuncuya bir kez daha soruldu. Çoruh, rol arkadaşı hakkında ciddi bir ifadeyle yaptığı espriyle muhabiri şaşırttı. 

“İYİ İKİLİ OLDUĞUMUZA KATILMIYORUM”

Özgür Ozan ile iyi bir ikili olduklarının hatırlatılması üzerine Çoruh, “Ben çok katılmıyorum iyi ikili olduğumuza” dedi. Oyuncu, sözlerini “Normalde çok hoşlandığım bir insan değil” diyerek sürdürdü.

Muhabirin ciddi olup olmadığını sorması üzerine şakasına devam eden Çoruh, etkinliğe tek başına geldiğini hatırlatarak birlikte gelmeyi de teklif etmediğini söyledi.

“ÖKÜZ ÖLÜR, ORTAKLIK BOZULUR”

Özgür Ozan hakkında sık sık sorularla karşılaşmasına da esprili bir karşılık veren oyuncu, “Öküz ölür, ortaklık bozulur” ifadesini kullandı.

Çoruh ve Ozan, Arka Sokaklar’da canlandırdıkları Mesut Komiser ile Hüsnü Çoban karakterleriyle uzun yıllar izleyici karşısına çıkmıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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