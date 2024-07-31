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İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

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İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastte hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu oldu. İran basını, Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olduğunu yazdı. Hamas'ın eski liderlerinden olan Meşal, 1997 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da Mossad ajanlarının kulağına zehir enjekte edilerek düzenlediği suikastten son anda kurtulmuştu.

İran basını, İsmail Haniye'nin suikastte ölmesinin ardından Hamas'ın başına Halid Meşal'in geçtiğini iddia etti.

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal olduİsmail Haniye

HAMAS'IN YENİ LİDERİ "HALİD MEŞAL" İDDİASI

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İran basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran haber ajansı Khabarfouri, Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olduğunu yazdı. Halid Meşal, daha önce de Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapmıştı.

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal olduHalid Meşal

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1978'de Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik bölümünden mezun olan Halid Meşal, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te istifa etti. Hamas'ta önemli görevler alan Meşal, 1990 yılında çıkan Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı ve Hamas'ın üst düzey organlarının da bulunduğu Ürdün'e geçti.

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

1997'DE MOSSAD'IN SUİKASTİNDEN SON ANDA KURTULDU

Burada ilk olarak ülkedeki Hamas yapılanmasının liderliğini üstlenen Halid Meşal 1996'da Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. Meşal 16 Eylül 1997'de Amman'ın merkezindeki caddelerden birinde Mossad ajanları tarafından, kulağına zehir enjekte edilerek suikasta uğradı. Ajanların ikisi yakalanırken Ürdün Kralı Hüseyin, ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrail Başbakanı Netentayu ile iletişime geçerek panzehri Ürdün'e getirtti ve Meşal'e yapılan suikast başarısızlıkla sonuçlandı.

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

Yakalanan iki ajana karşılık İsrail hapishanelerindeki 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi de Hamas'ın lideri Şeyh Ahmed Yasin'di. Halid Meşal 2017'de 21 yıldır yürüttüğü Hamas Siyasi Büro şefliği görevinden ayrıldı ve Meşal'in yerine İsmail Haniye geçti. Meşal 2021 yılında yapılan seçimlerde Hamas'ın dış ofisinin başına geçti.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (1)

VEFA:

Hamasa lider dayanmıyor. Ne diyelim; ömrü uzun olsun!...

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