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İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu

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İngiltere'de artan şiddet olayları, sosyal medya platformlarının rolünü tartışmaya açtı. Başbakan, Facebook, X ve Snapchat'e uyarıda bulunmasına rağmen, platformlar harekete geçmedi. Yalan haberler ve dezenformasyon, olayları körüklemeye devam ediyor. Geleneksel medya sıkı kurallara tabi olurken, sosyal medya şirketleri sorumluluk almıyor. Uzmanlar, bu durumun değişmesi gerektiğini vurguluyor. Hükümet, platformların daha sıkı denetlenmesi ve yalan haberlerin önlenmesi için acil önlemler almalı.

Geçen hafta İngiltere'de başlayan şiddet olayları, sosyal medya platformlarının rolünü tekrar gündeme getirdi. Başbakan Sir Keir Starmer, Facebook, X ve Snapchat gibi platformların sahiplerine seslenerek, "Çevrimiçi ortamda kışkırtılan şiddet suçtur ve sizin platformlarınızda gerçekleşiyor," diyerek uyarıda bulundu.

Ancak bu uyarılara rağmen, sosyal medya devleri harekete geçmedi. Hatta olaylar ülke genelinde yayılırken, durum daha da kötüleşti. Southport'taki cinayetlerle ilgili yalan haberler, isyanları tetikledi ve beslemeye devam etti.

Geleneksel medya sıkı kurallara tabi olurken, sosyal medya platformları tehlikeli içerikler için sorumluluk almıyor. Facebook'un toplumsal huzursuzluğu körüklediği defalarca gösterilmesine rağmen, şirket yetkilileri bu iddiaları reddediyor.

Polis, sosyal medyada planlanan daha fazla ayaklanma tehlikesine karşı 6.000 polisi göreve çağırdı.

Uzmanlar, sosyal medya şirketlerinin yayıncı gibi davranıp sorumluluk almadığı dönemin sona ermesi gerektiğini vurguluyor. İngiltere hükümeti, bu platformların daha sıkı denetlenmesi ve yalan haber yayılmasının önlenmesi için somut adımlar atmalı.

Bu durum, dijital çağda bilgi akışının kontrolü ve toplumsal huzurun korunması arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gözler önüne seriyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Dezenformasyon Sosyal Medya Facebook Snapchat Snapchat Facebook Hükümet Twitter Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Dünya Haberler

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