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Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile birlikte Muğla Valisi İdris Akbıyık görevinden alındı. Karar doğrultusunda merkeze çekilen Akbıyık, İçişleri Bakanlığı emrine atandı.

ADI FON SKANDALINDA GEÇİYORDU

Akbıyık'ın ismi, bir süredir kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve yargıya taşınan fon skandalıyla ilgili çeşitli iddialarda geçiyordu. Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın ‘fonlara 20 milyon TL’den fazla para yatırdığı, parasının 50 milyon TL’nin üzerine çıktığı ancak parasının tasfiye edilen bir fonda kaldığı öne sürülmüştü.

"CEVAP VERMEK ZORUNDA MIYIM KARDEŞİM"

İddiaların çıktığı günlerde açıklama yapan Akbıyık, sözleriyle tartışılmıştı. Akbıyık, "Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim? Benim özel hayatım, hukuki haklarımı da arıyorum” demişti.

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