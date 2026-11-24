Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

SPK'nın Tickmill bağlantılı internet adreslerine yönelik erişim engeli kararları yaklaşık 6 yıldır sürüyor. 18 Şubat 2026'daki bir kararın ardından 19 Şubat'ta 8 yeni alan adının kaydedildiği belirlendi.

ERİŞİM ENGELİ KARARLARI 6 YILDIR SÜRÜYOR

SPK'nın haftalık bültenleri, Tickmill markasıyla bağlantılı internet adreslerine yönelik erişim engeli kararlarının yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini ortaya koyuyor. Kurul, ilk olarak 10 Eylül 2020 tarihli 2020/55 sayılı bülteninde www.tickmill.com adresine erişim engeli getirdi. Bu tarihten 4 Mart 2026'ya kadar Tickmill ile bağlantılı toplam 73 internet adresi hakkında 56 ayrı karar alındı.

Engellenen adreslerin önemli bir bölümünün benzer isimlendirme yöntemiyle oluşturulduğu görülüyor. datr-tickmill.com, eatr-tickmill.com, iatr-tickmill.com, jatr-tickmill.com, katr-tickmill.com ve matr-tickmill.com gibi adreslerde yalnızca başlangıç harfleri değişiyor. SPK'nın tespit edilen son kararı ise 4 Mart 2026 tarihli 2026/12 sayılı bültende yer alan my.patr-tickmill.com adresine yönelik oldu.

ERİŞİM ENGELİNDEN BİR GÜN SONRA 8 YENİ ALAN ADI KAYDEDİLDİ

Alan adı kayıtlarında yer alan tarihler, erişim engeli kararları ile yeni adreslerin oluşturulması arasındaki dikkat çekici zamanlamayı ortaya koyuyor. SPK, 18 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı 2026/9 sayılı bültenle oatr-tickmill.com adresine erişim engeli getirdi. Alan adı kayıt verilerine göre bu karardan yalnızca bir gün sonra, 19 Şubat 2026'da 8 yeni internet adresi kaydedildi.

Yeni kaydedilen adresler arasında ratr-tickmill.com, satr-tickmill.com, tatr-tickmill.com, uatr-tickmill.com, vatr-tickmill.com, xatr-tickmill.com, yatr-tickmill.com ve zatr-tickmill.com bulunuyor.

EN AZ 10 ALTERNATİF ADRES TESPİT EDİLDİ

18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen taramada, henüz erişim engeli uygulanmadığı belirlenen en az 10 alternatif adres tespit edildi. Bunlardan gatr-tickmill.com ve ratr-tickmill.com adreslerinin aktif olduğu ve Tickmill müşteri paneline erişim sağladığı görüldü. İncelenen SPK bültenlerinde, 4 Mart 2026'dan bu yana Tickmill ile bağlantılı yeni bir erişim engeli kararına rastlanmadı.

ENGELLENEN ADRESLER TICKMILL'İN KENDİ SİSTEMİNDE YER ALIYOR

İncelemede dikkat çeken bir diğer bulgu, erişim engeli getirilen bazı alan adlarının Tickmill'in müşteri giriş sistemindeki herkese açık yapılandırma dosyasında bulunması oldu. Söz konusu dosyada, SPK tarafından engellenen ve adında "atr-tickmill.com" uzantısı bulunan çeşitli adreslerin sistem tarafından tanımlanan alan adları arasında listelendiği görüldü.

Bu adreslerin tickmill.com ile aynı Cloudflare hesap yapılandırmasıyla ilişkili olduğu ve benzer müşteri giriş sayfalarını sunduğu tespit edildi. Türkiye'yi çağrıştıran "tr" ifadesini içeren söz konusu adreslerin bir bölümü, SPK tarafından Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik kaldıraçlı işlem faaliyetleri kapsamında erişime engellenmişti.

TICKMILL, TÜRKİYE OPERASYONLARI İÇİN YÖNETİCİ ARADI

Tickmill'in Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerine ilişkin bir diğer gelişme ise şirketin yayımladığı iş ilanı oldu. Şirket, Nisan 2026'da Türkçe bilen bir "Business Development Manager (Turkey)" pozisyonu için işe alım ilanı yayımladı. İlanda, Türkiye bölgesinde çoklu varlık ürünlerinin büyümesini sağlamak ve yeni iş ortaklarını (affiliate) sisteme dahil etmek, pozisyonun temel sorumlulukları arasında gösterildi.

Öte yandan Tickmill'in mobil uygulamaları, Türkiye'deki uygulama mağazalarında Türkçe dil desteğiyle sunulmaya devam ediyor. Google Play'de 500 binden fazla indirmeye ulaşan uygulamanın yanı sıra şirketin müşteri kayıt panelinde de Türkiye, varsayılan dili Türkçe olarak tanımlanmış ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye'den kayıt olan kullanıcılar için belirtilen şirket ise Seyşeller merkezli Tickmill Ltd.

438 BİN ABONELİ YOUTUBE KANALINDA TICKMILL TANITIMI

Tickmill'in Türkiye'deki dijital tanıtım faaliyetleri yalnızca internet siteleri ve mobil uygulamalarla sınırlı değil. Markanın, 438 bin abonesi bulunan Türkçe bir YouTube kanalında iş birliği kapsamında tanıtıldığı görüldü. Video açıklamasında "Tickmill işbirliği ile hazırlanmıştır" ifadesi yer alırken, izleyicilere sunulan bağlantıların şirketin tickmill.link adlı bağlantı kısaltma servisi üzerinden yönlendirildiği belirlendi.

SPK'nın ana internet adresine 2020 yılında erişim engeli getirdiği markanın, aradan geçen yıllara rağmen Türkçe içerik üreten sosyal medya kanallarında tanıtılması dikkat çekiyor.

TÜRK LİRASI TRANSFERLERİ HAKKINDA KULLANICI ŞİKAYETLERİ

Tickmill'in resmi internet sitesinde desteklenen para birimleri arasında EUR, GBP, ZAR ve USD gösteriliyor. Buna karşılık Şikayetvar platformunda yer alan bazı kullanıcı bildirimlerinde, "IBAN'a transfer" seçeneği üzerinden Türkiye'deki banka hesaplarına Türk lirası gönderildiği öne sürülüyor. Bazı kullanıcılar, gerçekleştirdikleri transferlerin işlem hesaplarına yansımadığını iddia ediyor.

2026 yılı içerisinde Şikayetvar'da Tickmill hakkında 10 şikayet yer alırken, 40 bin lira tutarındaki bir işlemle ilgili şikayetin daha sonra "çözüldü" olarak işaretlendiği görülüyor.

ERİŞİM ENGELLERİNE RAĞMEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK FAALİYETLER GÜNDEMDE

SPK'nın 2020 yılından bu yana aldığı 56 ayrı kararla Tickmill bağlantılı 73 internet adresini engellemesine rağmen, markayla ilişkili yeni alan adlarının kullanılmaya devam ettiği görülüyor. Özellikle bir erişim engeli kararının hemen ardından 8 yeni adresin kaydedilmesi, engelleme kararlarının uygulanması ile alternatif adreslerin oluşturulması arasındaki süreci yeniden gündeme getiriyor.

Şirketin Türkiye için yayımladığı iş ilanı, Türkçe mobil uygulamaları, müşteri kayıt sistemindeki Türkiye seçeneği ve YouTube iş birlikleri de Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerin sürdüğüne işaret ediyor. Söz konusu faaliyetlerin Türkiye'deki sermaye piyasası mevzuatı kapsamında nasıl değerlendirileceği ise yetkili kurumların incelemesine bağlı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi