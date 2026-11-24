Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen adaylarının beklediği müjdeyi açıkladı. Erdoğan, öğretmen alım duyurularının bu hafta içerisinde açıklanacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Öğretmenler günü vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında maarif ordumuzun tüm neferlerinin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, baba merhameti, kardeş sevgisi yaşatan tüm öğretmenlerimize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı, Ayla Kara'yı... bugün bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı burada özellikle ifade ediyorum. Artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Emekli öğretmenlerimizin her birine sağlıklı huzurlu bereketli ömürler diliyorum.

Son olarak üzerimde hakkı emeği olan tüm hocalarıma şükranlarımı sunuyor ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Öğretmen bilendir, bildiklerini öğretendir. Tıpkı bir nakkaş gibi öğrencisini eğitip, geleceği inşa eden kişi demektir. Öğretmenleri ruhların mürşidi ve istikbalin kefili olarak tarif eden Nurettin Topçu bakınız ne diyor: Devletleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallimlerin değer gördüğü ülkede insanlar faziletlidir. Muallimin alçaldığı milletler düşmüştür. Öğretmen bir millet için bu kadar mühimdir. Böyle bir misyona sahiptir. Bizim gibi ilmi ve muallimimi baş tacı eden bir millet için öğretmenlerin hakkı paha biçilmezdir.

"MERKEZİ BÜTÇEDEN EN FAZLA PAYI EĞİTİME VERİYORUZ"

Öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Bizde devlet olarak onların daha verimli çalışabilmeleri, evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Merkezi bütçeden en fazla payı eğitime veriyoruz. 2027 bütçesinde MEB'e 2 trilyon 459 milyar lira kaynak aktardık. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13,7'si eğitime tahsis edilmiş oldu. 2002'de 343 bin olan derslik sayımızı 754 binin üzerine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde 20'ye düşürdük. Türkiye Yüzyılı Maarif modelimizle bilgi beceri ve değerleri birlikte ele alan bir modeli kazandırdık. Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını iyileştirdik.

30 BİN ÖĞRETMENE ATAMA MÜJDESİ

Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."