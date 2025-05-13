Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evine ve diğer mülklere üç ayrı kundaklama olayı düzenlendi. 21 yaşındaki bir şüpheli, 'hayatı tehlikeye sokma kastıyla kundaklama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra'nın kuzeyinde son bir hafta içinde gerçekleşen üç şüpheli yangın, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yangınların ardından olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, delil topladı.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evine vekendisine ait diğer mülklere yönelik üç ayrı kundaklama olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere terörle mücadele birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki şüpheli, "hayatı tehlikeye sokma kastıyla kundaklama" suçlamasıyla sorgulanıyor.

Londra'nın kuzeyinde son bir hafta içinde gerçekleşen üç şüpheli yangın, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İlk olarak 8 Mayıs'ta Başbakan'ın evinin yakınında park edilmiş bir araç ateşe verildi. Ardından 11 Mayıs'ta Başbakan'la bağlantılı bir evin giriş kapısı kundaklandı. Son olarak 12 Mayıs'ta Starmer'ın Kentish Town'daki 2 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon TL) değerindeki evinin giriş kapısı yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın bu aşamasında yangınlar arasında bağlantı olup olmadığını ve şüphelinin olası motivasyonunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölge sakinlerinden Linda Perry (80), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece 03.00 sıralarında yangın bağrışlarıyla uyandım. Bu mahallede yaşadığım 40 yıl boyunca böyle bir şey görmedim. Herkes tedirgin" dedi.

Diğer bir görgü tanığı, polisin bahçelerde "atılmış bir nesne" aradığını ve Başbakan'ın evinin giriş kapısının tamamen kömürleştiğini belirtti.

Yangınların ardından olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, delil topladı. Soruşturmanın bir parçası olarak, bölgedeki MOBESE kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendiriliyor.

Başbakan Starmer, olayı kınayan açıklamasında, "Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerimize ve soruşturmayı yürüten polis teşkilatımıza minnettarım. Demokratik toplumlarda şiddetin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, son zamanlarda Birleşik Krallık'ta siyasetçilere yönelik şiddet ve tehdit olaylarının arttığına dikkat çekerken, hükümetin üst düzey siyasetçilerin güvenliğini artırmak için yeni önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu zavallı fakirler başbakan ın evini bile koruyamamışlarmı gelsinler öğretelim onlara koruma nasıl yapılır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti! Masada tek başlık var
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.