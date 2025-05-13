İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evine vekendisine ait diğer mülklere yönelik üç ayrı kundaklama olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere terörle mücadele birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki şüpheli, "hayatı tehlikeye sokma kastıyla kundaklama" suçlamasıyla sorgulanıyor.

Londra'nın kuzeyinde son bir hafta içinde gerçekleşen üç şüpheli yangın, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İlk olarak 8 Mayıs'ta Başbakan'ın evinin yakınında park edilmiş bir araç ateşe verildi. Ardından 11 Mayıs'ta Başbakan'la bağlantılı bir evin giriş kapısı kundaklandı. Son olarak 12 Mayıs'ta Starmer'ın Kentish Town'daki 2 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon TL) değerindeki evinin giriş kapısı yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın bu aşamasında yangınlar arasında bağlantı olup olmadığını ve şüphelinin olası motivasyonunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölge sakinlerinden Linda Perry (80), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece 03.00 sıralarında yangın bağrışlarıyla uyandım. Bu mahallede yaşadığım 40 yıl boyunca böyle bir şey görmedim. Herkes tedirgin" dedi.

Diğer bir görgü tanığı, polisin bahçelerde "atılmış bir nesne" aradığını ve Başbakan'ın evinin giriş kapısının tamamen kömürleştiğini belirtti.

Yangınların ardından olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, delil topladı. Soruşturmanın bir parçası olarak, bölgedeki MOBESE kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendiriliyor.

Başbakan Starmer, olayı kınayan açıklamasında, "Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerimize ve soruşturmayı yürüten polis teşkilatımıza minnettarım. Demokratik toplumlarda şiddetin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, son zamanlarda Birleşik Krallık'ta siyasetçilere yönelik şiddet ve tehdit olaylarının arttığına dikkat çekerken, hükümetin üst düzey siyasetçilerin güvenliğini artırmak için yeni önlemler alması gerektiğini vurguluyor.