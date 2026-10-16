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Breaking Bad yıldızının ölümünün ardından son set görüntüleri ortaya çıktı

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Breaking Bad yıldızının ölümünün ardından son set görüntüleri ortaya çıktı
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Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği açıklanan oyuncunun ardından, dizinin final dönemindeki set görüntüleri yeniden dikkat çekti. 2008-2013 yılları arasında yayımlanan yapımla tanınan Mitte'nin yıllar önceki görüntüleri, oyuncunun televizyon kariyerindeki en önemli dönemlerden birini hatırlattı.

  • Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 12 Ekim 2026'da Teksas'ta 34 yaşında hayatını kaybetti.
  • RJ Mitte'nin temsilcisi, oyuncunun yaşamına intihar sonucu son verdiğini doğruladı.
  • Mitte'nin ölümünün ardından Breaking Bad'in 2013'te tamamlanan son çekim dönemine ait olduğu belirtilen görüntüler yeniden ortaya çıktı.

Breaking Bad dizisinin unutulmaz isimlerinden RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncunun dizinin son çekim dönemine ait olduğu belirtilen görüntüler yeniden izleyicilerin karşısına çıktı.

BREAKING BAD'İN WALTER WHITE JR.'I 34 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 12 Ekim 2026'da ABD'nin Teksas eyaletinde hayatını kaybetti. 34 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi, ailesi, çalışma arkadaşları ve dizinin izleyicileri arasında büyük üzüntü yarattı. Oyuncunun temsilcisi, Mitte'nin yaşamına intihar sonucu son verdiğini doğruladı. 2008 yılında başlayan ve beş sezon süren Breaking Bad, Mitte'nin oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahipti. Genç oyuncu, dizinin ana karakterlerinden Walter White'ın oğlu olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

DİZİNİN SON SET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

RJ Mitte'nin ölümünün ardından, Breaking Bad'in son çekim dönemine ait olduğu belirtilen görüntüler yeniden dikkat çekti. Dizinin 2013 yılında tamamlanmasının üzerinden 13 yıl geçerken, Mitte'nin setteki görüntüleri oyuncunun kariyerindeki unutulmaz dönemi yeniden hatırlattı. Breaking Bad'de Walter White Jr. karakterine hayat veren Mitte, dizinin beş sezonunda da rol aldı.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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