Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden ayrılan isimlerin yeniden bir araya gelmesine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, siyasi ayrılıkların sona ermesi için ortak ilkelerde buluşulması gerektiğini söyledi.

"AYRILDIKLARI PARTİNİN KAPISI ARDINA KADAR AÇIK"

Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile birleşme önerilerine değinen Dervişoğlu, "Bize neden 'MHP'yle birleşin' denilmiyor da 'Zafer Partisi'yle, Anahtar Partisi'yle birleşin' diyorlar, bunun iyi anlaşılması lazım" ifadelerini kullandı.

Birliktelik için kuruluş dönemindeki siyasi çizginin korunmasını önemli gördüğünü belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Herhangi bir fikri ayrılık yoksa, bu düzeni destekleyen bir tavrın sahibi değillerse, Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların aparatı haline dönüştürülmemişlerse ve hepsinden önemlisi yola çıktığımız andaki çizgilerini muhafaza ediyorlarsa ayrıldıkları partinin kapısı ardına kadar onlara açıktır. İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum herkesi. Çünkü ayrılık gerekçeleri ortadan kalkmıştır demektir."

İKİ LİDERE AÇIK DAVET: İYİ PARTİ'NİN MİLLİYETÇİLİĞİ HEPİMİZE YETER

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu'na seslenen Dervişoğlu, iki isimle kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek siyasi ayrılıkların da sona ermesini istediğini dile getirdi.

Dervişoğlu, "Ben bu işin oyun bozanı değilim, 'neden ayrılık' diye üzülenlerdenim. Ben Ümit Bey'i de Yavuz Bey'i de çok severim. Bilirim ki Yavuz Bey de Ümit Bey de beni çok sever. Herhangi bir fikri ayrılığımız yoksa siyasi ayrılığımızın da ortadan kalkması için işte teklif ediyorum" dedi.

Kişisel hırsların bir kenara bırakılarak ülke meseleleri için birlikte hareket edilmesi çağrısında bulunan Dervişoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Nefislerin, hırsların bir tarafa bırakılarak memleket için yerine getirilmesi gereken çalışmaların müştereken önünü açıyorum. İYİ Parti'nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter. Gelin bir araya gelelim, o sinerjiyi oluşturalım ve doğru olan yerden mücadele bayrağını ayağa kaldıralım."

Kaynak: Haberler.com