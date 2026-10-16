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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi

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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi Haber Videosunu İzle
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Biri beraat etti, biri müebbet yedi
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Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatına karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada “Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna’dır” diyen anne Ülker Kundakçı ve ailesi, karar sonrası mahkeme salonunun önünde beraat kararına tepki gösterdi.

İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 10 sanıklı davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatına, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ekim’de görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmayı Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı da takip etti.

Kubilay Kaan Kundakçı

“BENİM OĞLUMUN AZMETTİRİCİSİ ALEYNA’DIR”

Duruşmada söz alan anne Ülker Kundakçı, tek çocuğunu kaybettiğini söyleyerek sanıklara seslendi. Anne Kundakçı, “Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna’dır. Benim adaletimi mahkeme sağlasın!” dedi. Anne Kundakçı, duruşma sırasında fenalaşarak salondan çıkarıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ

Ara vermenin ardından kararını açıklayan mahkeme, iddianamede “kasten öldürmeye azmettirme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatına ve tahliyesine hükmetti. 

Aleyna Kalaycıoğlu (solda)

KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET

Olayın ardından tutuklanan Kalaycıoğlu, yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunuyordu. “Kasten öldürme” suçundan yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

AİLEDEN MAHKEME ÖNÜNDE KARARA TEPKİ

Kundakçı ailesi, kararın ardından mahkeme salonunun önünde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Ailenin, yargılama boyunca Kalaycıoğlu’nun tahliye edilmemesini istediği biliniyor.

BARIŞMA GİRİŞİMİ KANLI BİTTİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’nin Tatlısu Mahallesi’ndeki Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Canbay & Wolker grubunun üyesi rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce bir televizyon yarışmasında ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, bunun için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. Kalaycıoğlu’nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne giden grup ile karşı taraf arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından bölgeye gelen 2 araçtan birinden inen bir kişi, Canbay ve arkadaşlarının bulunduğu park halindeki araca ateş açtı. Ağır yaralanan Kundakçı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından aralarında Kalaycıoğlu, Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Yıldızhan daha sonra soruşturma aşamasında tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İDDİANAMEDE “PLANLI SALDIRI” İHTİMALİ

İddianamede, bilirkişi incelemesindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre maktulün aracının yanına yanaşan 2 araçtan birinden Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun inerek bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Görüntülere göre Kadayıfçıoğlu saat 22.57.41'de araçtan indi, yaklaşık 3 saniye sonra da silah sesi duyuldu. Sanıklar arasında olay öncesinde ve sonrasında telefon görüşmeleri bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, saldırının anlık değil planlı olabileceği değerlendirildi. İddianamede Kadayıfçıoğlu ile birlikte, öldürmeye azmettirdikleri öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için de müebbet hapis istenmişti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Savcı, 6 Ekim’de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin öldürmeye azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını belirtti. Telefon görüşmelerinde ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir talimat bulunmadığını ifade eden savcı, Kalaycıoğlu için “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahliye talep etti. Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürme” suçundan müebbet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istendi. Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan için beraat, tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran için ise adli kontrol şartıyla tahliye talep edildi.

SAVUNMALAR

Önceki duruşmada savunma yapan Aleyna Kalaycıoğlu, yaklaşık 7 aydır cezaevinde olduğunu, sevdiği birini kaybetmekle suçlandığını ve yaşananları öngöremeyeceğini söyledi. Kalaycıoğlu, olay günü tek derdinin köpeğini almak olduğunu ifade etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise silahı karşı tarafı caydırmak için çektiğini ve öldürme kastı bulunmadığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıkementayhan5252:

bir kadın yüzünden gördün ebeninkini

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Suçu okadını sevmekmiydi ?

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Haber YorumlarıKerim Arda:

bu karar vicdanı olarak asla adil bi karar değil.adamı kışkırtan ve bu duruma sebep olan tahliye oluyor. yeni insanların kanına girer gene.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

su testisi su yolunda kırılır yakında bir haberi duyulur

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Haber Yorumlarıharun 8071:

ülke de ünlü olacan, kız da en az öldüren kadar suçlu. hatta en suçlu o. kendisi yüzünden bir kişi mezara bir kişi içeri. Gelde ülkede adaletin herkese eşit işlediğine inan.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Nasil cikartirsin Hakimmmmm.... Savcilar...Neredesiniz....Sayin Devlet buyuklerim, acil hakimler arastirilmalidir..suclulari disari saliyorlar....derhal kadini tekrar iceri atin...yaziklar olsun

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Haber YorumlarıHalis demir:

yani iki insanı birbirine düşürüp birinin ölmesine sebep oluyorsun ve beraat yani delilmi yok anlamadım

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