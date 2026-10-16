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Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü

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Türkiye'nin diğer ucundan güpegündüz dehşete düşüren görüntü
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Ardahan'ın Ölçek köyünde gündüz saatlerinde köy yakınına inen devasa büyüklükteki ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Ardahan merkeze bağlı Ölçek köyünde gündüz saatlerinde yerleşim yerine kadar inen devasa büyüklükteki bir ayı, bölgede büyük tedirginliğe yol açtı. Köy yakınlarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

GÜNDÜZ VAKTİ YERLEŞİM YERİNE KADAR GELDİ

Olay, Ardahan'ın Ölçek köyünde yaşandı. Yiyecek arayışında olduğu değerlendirilen devasa büyüklükteki ayı, havanın aydınlık olduğu saatlerde köy yakınına kadar sokuldu. Köy sakinleri, gündüz vakti karşılarında dev ayıyı görünce büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

O ANLAR KAMERADA: KÖYLÜLER TEDİRGİN

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ayının bir süre köy çevresinde gezinip ardından gözden kaybolduğu belirtilirken, bölge halkı ayıların sık sık köylere inmesinden dolayı diken üstünde olduklarını ifade etti. Köylüler, özellikle çocukların ve hayvanların güvenliği için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMert Pktkn:

Ayıyı sansürlemek nedir ? don mu giymemiş ?

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Haber Yorumlarıonder zengin:

sansürlemeniz çok iyi olmuş. iyi en azından yer mekan bilgisi vermişsiniz. hayranım haberciliğinize

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Haber Yorumlarımücahid:

Orada yaşayan insanlar bırakın ayıyı,kurtlara bşle alışkın!!ayıyı sansürlemek hangi akıl?

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Büyük şehirlerde bunların daha yırtıcıları var kırsaldakiler masum kalır onların yanlarında

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Haber YorumlarıCAD 3D:

Nasil bir site oldu burasi? Ne demek reklam molasi? Ne demek ödül verildi? Gelmiyorum daha buraya. Baslarim haber anlayisiniza

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