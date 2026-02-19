İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein soruşturması kapsamında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURDU

Yaşanan gelişme ülkede büyük yankı uyandırırken;Prens Andrew'in Norfolk'ta gözaltında tutulduğu ve çok sayıda adreste aramaların devam ettiği bildirildi.

NE İLE SUÇLANIYOR?

İngiliz polisinin Prens Andrew'i ne ile suçladığı da merak konusu oldu.Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, Andrew'e yöneltilen suçlamaları aktardı. Acar, Andrew'in kamu görevini kötüye kullanma ve cinsel istismar şebekesine dahil olmakla suçlandığını söyledi.

İki suçlamanın öne çıktığı belirten Acar şu sözleri sarf etti: "İki tane suçlama öne çıkıyor. Birincisi kamu görevini kötüye kullanma ve suistimal etme. İkincisi ise cinsel istismar şebekesine dahil olmak. Kamu görevini kötüye kullanma suçlamasını biz Epstein belgelerinde 2 olay üzerinde anlayabilmiştik. Birincisi; eski Prens Adrew'in Birleşik Kral Hükümeti'nin ticaret elçisi olduğu dönemlerde Uzak Doğu'da yaptığı ticari ziyaretlerde elde ettiği raporları ve gizli bilgileri Epstein'e göndermiş olması.

2010'da gönderdiği bir e-mail'de de Afganistan'da yapılacak yatırımlara yönelik bazı gizli raporları da Epstein'e yolladığını gördük. Bu görevi kötüye kullanma ve suistimal anlamında kanıt niteliğinde İngiliz polisinin soruşturmayı başlatmasına sebep oldu. Diğer ise; Epstein mağduru kadınların gönderdiği, bazı Birleşik Krallık binalarında cinsel içerikli etkinliklerin düzenlendiği konusuydu."

"96 SAAT GÖZALTINDA KALABİLİR"

Öte yandan Acar, Prens Andrew'in 96 saat gözaltında tutulabileceğini "Andrew 96 saate kadar gözaltında tutulabilir. Polis serbest bırakabilir ya da suçlayıp gözaltı süresini uzatabilir" ifadeleriyle aktardı.

KRAL CHARLES'DEN İLK AÇIKLAMA

Acar, Haberler.com yayınında Kral Charles'tan gelen ilk açıklamayı da aktardı. "İngiliz Kraliyet ailesinden de çok hızlı bir açıklama geldi" diyen Acar, Kral Charles'in yaptığı yazılı açıklamada "Usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri derin bir endişeyle öğrenmiş bulunuyorum. Bundan sonra izlenecek olan süreç, bu meselenin uygun makamlar tarafından doğru, adil ve usulüne uygun soruşturulmasını sağlayacak olan tam bir hukuki süreçtir. Bu noktada daha önce de ifade ettiğim gibi söz konusu makamların tam ve samimi desteğimiz ve iş birliğimize sahip olduğunu belirtmek isterim. Hukuk kendi seyrinde ilerlemelidir. Süreç devam ederken bu konu hakkında daha fazla yorum yapmam doğru olmayacaktır. Bu arada ailem ve ben sizlere karşı olan görev ve hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dediğini de ifade etti.

MONARŞİ KARŞITI EYLEM HAZIRLIĞI

Son olarak ise Acar İngiltere'de monarşi karşıtı eylem için hazırlık yapıldığını belirterek; "Buckingham Sarayı önünde monarşi karşıtı grupların eylem hazırlığı yapıyor. 'Monarşi'ye hayır' sloganlarıyla yürüyüş yapılacak. Bunun dışında bir sokak hareketliliği yok. Son 2 yılda Kraliyet ailesine karşı bir güven sorunu olduğunu görüyorduk. Bu son olay bize bu sorunun daha çok konuşulacağını ve İngiliz kamuoyunun uzun bir süre monarşiyi tartışacağını gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti.

Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı. Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki çiftlik evine taşınmıştı.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti. Kendi kız çocuklarını Epstein Adası'na götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.