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Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

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Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Lübnan'dan füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, birçok bölgede yangın çıktı.

Hizbullah'ın İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

PEK ÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Füzenin İsrail Hava Kuvvetlerince vurulduğu ancak parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir binada yangın çıktığı görüldü.

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA / Dünya
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