Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN SAVAŞINDA TABLO AĞIRLAŞIYOR

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Chaudhry, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırıları ve LoC boyunca yaşanan çatışmalar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

"SALDIRILAR HİNDİSTAN'IN İĞRENÇ YÜZÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

"6 ve 7 Mayıs'taki saldırılar, Hindistan'ın iğrenç yüzünü ortaya koyuyor. Düşmanımız o kadar zayıf ve korkak ki karşısındaki eş değer orduyla savaşmak yerine gece karanlığında sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor." ifadesini kullanan Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarını kınamanın "yeterli olmadığını" belirtti.

HİNDİSTAN'IN SALDIRILARI SIRASINDA 57 YOLCU UÇAĞI HAVADAYDI

Chaudhry, Hindistan'ın dün gece düzenlediği saldırılar sırasında yurt içi ve uluslararası seferler gerçekleştiren 57 yolcu uçağının havada olduğuna dikkati çekti. Hindistan'ın saldırılarla binlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığını belirten Chaudhry, "Hindistan bu yolcuları kendi saldırganlığına kurban etmeyi göze aldı." dedi.

"HİNDİSTAN İÇME SUYU ALTYAPISINI HEDEF ALDI"

Hindistan'ın Neelum-Jhelum Hidroenerji Projesi'ndeki Noseri Barajı'nı hedef alıp zarar verdiğini ifade eden Chaudhry, bu saldırının sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli olan içme suyu altyapısı gibi hedeflere saldırmanın ya da işlevsiz hale getirmenin 1977 tarihli Cenevre sözleşmesinin ek protokollerini ihlal ettiğini kaydetti.

"MASUM SİVİLLERİN İNTİKAMI ALINACAK"

Chaudhry, Pakistan ordusunun, hayatını kaybeden masum sivillerin intikamını alacağını belirtti. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca "Pakistan'ın kendini savunmak amacıyla seçeceği bir vakit ve yerde karşılık verme hakkı olduğu" belirtilerek, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda uygun karşılık vermek için yetkilendirildiği bildirildi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF'TEN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın ülkesine düzenlediği saldırıların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyledi. Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi.

Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti. Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi. Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, " Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

PAKİSTAN HİNDİSTAN'IN 5 SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Pakistan'ın, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarında, Hindistan ordusuna ait Rafale tipi savaş uçağını düşürdüğü ileri sürüldü. CNN'e konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir Fransız istihbarat yetkilisi, Hindistan Hava Kuvvetleri filosuna ait Rafale savaş uçağının dün Pakistan tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Yetkili, Fransız makamlarının, düşürülen başka Rafale uçağının olup olmadığını araştırdığını iddia etti.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.