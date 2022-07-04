Girdiği otelden bir daha çıkamadı! Genç eğitmen küvette 30 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

Sosyal medyada Aqua Chow olarak da bilinen yoga eğitmeni bir otel odasında korkunç bir şekilde öldürüldü. Polisler genç eğitmenin cansız bedenini kan dolu küvette buldu.

Vahşi bir şekilde 30 yerinden bıçaklanan genç kadının cansız bedeni küvette kanlar içinde bulundu. Odanın genelinde bir arbede yaşandığını gösteren kanıtlar olduğunu ifade eden polis ekipleri, Wai-yin'in cep telefonu hariç bütün eşyalarına ulaştı.

Cep telefonunu arayan polisler, cihazda ikilinin arasında geçen önemli konuşmalar olabileceğine dikkat çekti.

Wai-yin'in ölümünün ardından otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler ikilinin otele gelişini görüntüledi.

Polis, kullanılan bıçağın zanlı tarafından otele giriş yapmadan önce alındığını ve cinayetin planlı olabileceğine inandıklarını söyledi. Kaynak: Mynet

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