Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Dünya rahat bir nefes almak için İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin başlama saati olan 09.30'a kilitlenmişti ancak beklenen haber yine gelmedi.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın elindeki rehine listelerini ulaştırmadığı gerekçesiyle ateşkesi erteleme kararı alırken ordu da Gazze'ye saldırılarına yeniden başladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bölgeyi yoğun bir bombardıman altında bırakan İsrail ordusunun saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI DA HEDEFTE

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımana tabi tuttu.

EV VE ARAZİLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Filistinlilerin ev ve arazilerine de ateş açıldı. Son birkaç saatte İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi, Refah'ın doğusu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilerin yerleşim alanlarını bombalamasında artış yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus kentinde de yoğun top atışları gerçekleştiren İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırıları yangınlara neden oldu. Görgü tanıkları, Refah kentinde devam eden topçu ve hava saldırılarının yanı sıra İsrail askeri araçlarının kent merkezinden Mısır sınırı boyunca, Philadelphi Koridoru'na doğru hareket ettiğini paylaştı.