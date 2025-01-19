Üye Girişi
Haberler
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ateşkesin ertelendiğini duyurmasının ardından Gazze'yi yoğun bombardıman altında bırakırken sivil savunma ajansı saldırılarda en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 25'ten fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dünya rahat bir nefes almak için İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin başlama saati olan 09.30'a kilitlenmişti ancak beklenen haber yine gelmedi.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın elindeki rehine listelerini ulaştırmadığı gerekçesiyle ateşkesi erteleme kararı alırken ordu da Gazze'ye saldırılarına yeniden başladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Bölgeyi yoğun bir bombardıman altında bırakan İsrail ordusunun saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI DA HEDEFTE

Ateşkesle ilgili belirsizlik sürerken İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Sitafavi ve El-Kerame bölgeleri ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerini yoğun topçu bombardımana tabi tuttu.

EV VE ARAZİLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyinde Filistinlilerin ev ve arazilerine de ateş açıldı. Son birkaç saatte İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi, Refah'ın doğusu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilerin yerleşim alanlarını bombalamasında artış yaşandığı ifade edildi.

Han Yunus kentinde de yoğun top atışları gerçekleştiren İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırıları yangınlara neden oldu. Görgü tanıkları, Refah kentinde devam eden topçu ve hava saldırılarının yanı sıra İsrail askeri araçlarının kent merkezinden Mısır sınırı boyunca, Philadelphi Koridoru'na doğru hareket ettiğini paylaştı.

Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdirtmiş
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

Hamas başlattı bu savaşı. Cezasını çekene kadar durmamalı İsrail

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme159
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBidüşün:

O. Ç luğunda zirve yaptın israil,

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWingchun07 null:

vurulanların hepside terörist yada yakınıdır. İsrail mlyonlarca dolarlık bombaların müslümanların iddia ettiği gibi bebeklerin ve sivillerin üzerine atacak kadar salak değil. siz gidin kendi ak koyun sürünüzü kandırın gericiler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet Akın:

İsrail malesef haklı bu sefer

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

lanet İsrail vuruyor dünya seyrediyor

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

VAH VAH BAK ŞİMDİ ÇOK ÜZÜLDÜM!!!!!! NE YAPSAM AĞACAMI ÇIKSAM???????

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Onlar şehit oldu Cennete gitti. Sakın onlara ölüler demeyin. Ağlamayın, üzülmeyin!!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

reis basardi dunya lideri ateskesi sagladi

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNuran ÇETİN:

Rabbim zalim israil'i şimdi kahreylesin. Yok eylesin inşaAllah...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Demir:

haberler.com hayırdır İsrail aleyhine kötü yorum yazınca niye yorumu kaldırıyorsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Ateşkes saatinde Gazze'ye saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.