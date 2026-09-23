Gazze'de çocuk yaşta evliliklerde artış: 'İki çuval un için evlendirildi'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) raporlarına göre, Gazze Şeridi'nde kadınların ve kız çocuklarının küçük yaşta zorla evlendirmesinde ciddi bir artış yaşanıyor. On kuruluş tarafından toplanan verileri analiz eden raporda, Gazze'deki krizin "kadınların ve kız çocuklarının cinsiyete dayalı şiddet riskleriyle karşı karşıya kaldığı koşullar yarattığı" belirtiliyor.Raporda ayrıca, bu yılın ikinci çeyreğinde küçük yaşta ve zorla evlilik vakalarında "ciddi bir artış" yaşandığı uyarısı da yer aldı. Her iki durum da Birleşmiş Milletler tarafından cinsiyete dayalı şiddet türleri olarak kabul ediliyor.Gazze Şehri ve Han Yunus'taki kalabalık mülteci kamplarında yaşayan 230 kadının ifadelerine dayanan bir başka rapor ise, iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor.Haberde yer alan bazı ayrıntıları rahatsız edici bulabilirsiniz.Gazze'de okuldan sığınağa dönüştürülmüş bir yerde yaşamak zorunda kalan bir kadın, tecavüz kurbanlarının utanç ve skandaldan kaçınmak için genellikle tecavüzcüleriyle evlendirildiğini vurguluyor. "Okullarda tecavüz vakaları ortaya çıktığında, ertesi gün okulda düğünler ve kutlamalar olduğunu görüyorsunuz" diyor.Bir başka kadın, geçen yılki kıtlıkta bir babanın, "kendisinin ve diğer çocuklarının karnı doysun diye 14 yaşındaki kızını iki çuval un karşılığında evlendirdiğini" anlatıyor. Farklı mülteci kamplarındaki altı kadın, benzer öyküleri paylaştı. Böyle bir durum İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın 2023'te başlamasından önce düşünülemezdi.Kesin rakamlar için veri elde etmek halen zor olsa da UNFPA'ya göre bu yılın ikinci çeyreğinde küçük yaşta ve zorla evlilik vakalarının sayısı ilk çeyreğe göre %123 arttı.12 ila 17 yaş arası kız çocuklarının evlilikleri küçük yaşta veya çocuk evlilikleri kabul ediliyor.Birleşmiş Milletler temsilcisi Nestor Owomuhangi yaşanan dönüşüm için "şoke edici" ifadesini kullandı.Son üç yılda yaşanan olağanüstü koşulların, Gazze'de on binlerce kişinin ölmesine, büyük çaplı yıkıma ve birden fazla yerinden edilme dalgasına yol açtığını belirten yetkili, bunun toplumsal yapıları çökerttiğini ve bu nedenle "Her şeyin aşındığını... ortada bir sistem kalmadığını" söylüyor.Gıda pazarları yeniden açılmış olsa da birçok kişi ürünleri satın alamıyor. Aşırı yoksulluk ile açlık devam ediyor ve insanlar hayır kurumlarının yardımlarına bağımlı durumda. İki milyondan fazla Gazzeli'nin neredeyse tamamı evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu çadır kentlerde veya hasarlı binalarda yaşıyor. Kamu hizmetleri büyük ölçüde çöktü ve ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail hava saldırılarına devam ediyor.

Savaştan önce Gazze'deki kız çocukları, ilkokul sonrasındaki her eğitim seviyesinde erkek çocuklarından sayıca fazlaydı ve daha başarılıydı. Bugün ise uzun süreli okul kapanmaları nedeniyle birçok çocuk eğitimden koptu. Erkek çocuklar ailelerini geçindirmek için kayıt dışı iş bulma baskısı altındayken, kız çocukları için güvenlik endişeleri daha da arttı.Sosyal açıdan muhafazakar bir toplumda, yabancılar arasında, mahremiyetten yoksun yaşamak, cinsel taciz ve istismarın artmasına yol açıyor. Birçok aile kızlarını evlendirmeyi onları korumanın ve iffetlerini muhafaza etmenin bir yolu olarak görüyor. 2025 sonu ve 2026 başlarında yapılan araştırmalara dayanan UNFPA raporu, savaş sırasında yetim kalan kız çocuklarının özellikle savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.Raporda ifadeleri yer alan bir kadın, ailesinden 14 ve 15 yaşlarında iki kızın düğününe katıldığını anlattı.Raporda kadının şu anlatımı yer aldı: "Amcaları onları çok genç yaşta evlendirdi. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü babaları ve anneleri şehit oldu. Amcaları sorumluluktan ve masraflardan kurtulmak istedi."Allah şahit, evliliğin ya da hayatın ne olduğunu anlamıyorlar."Birleşmiş Milletler cinsel sağlık ve üreme sağlığı ajansı UNFPA'nın Filistin direktörlüğü, evlendirilen ve istismara uğrayan, sıklıkla hamile kalan kız çocuklarının üzücü vakalarını belgeledi.Bu birimin direktörü Nestor Owomuhangi, "Çocuk evlilikleri nedeniyle ergen gebeliklerinin hızla arttığını görüyoruz" dedi."Vücudu henüz tam olarak gelişmemiş, aç, hijyenik olmayan koşullarda yaşayan, bebeğine nasıl bakacağını bilmeyen, hatta kendine bile nasıl bakacağını bilmeyen bir çocuk için bu gebeliğin sonuçları her zaman çok, çok kötü oluyor" diye konuştu.Birleşmiş Milletler ve çoğu insani yardım kuruluşu, 18 yaşın altındaki kızların evlenmesini erken evlilik olarak sınıflandırıyor. Savaştan önce bile bu durum Gazze'deki Filistinliler arasında, işgal altındaki Batı Şeria'dakinden daha yaygındı ama azalma eğilimindeydi.Gazze'deki yasalar, ebeveyn rızası ve hakim onayıyla 17 yaş olan asgari evlilik yaşına istisnalar getiriyor. Mahkemeler, 14 yaştan ve yedi aylığa kadar çocukların evliliğini onaylayabiliyor. Ancak Gazzeli bir Şeriat hukuku uzmanı BBC'ye, ailevi meselelere bakan mahkemelerin savaşın büyük bir bölümünde kapalı olması nedeniyle "yasal güvencelerin" ortadan kalktığını söyledi.

BBC, yakınlarını kaybettikleri için evlendirilenlerin olduğu bazı ailelerle görüştü.25 yaşındaki Zuhair amcalarının baskısıyla, tek yakını olan babası İsrail hava saldırısında öldürülen 16 yaşındaki bir akraba kızıyla evlenmeye zorlandığını söylüyor.Bu durumu neden kabul ettiği sorulduğunda, "Onunla evlenmeme yol açan sebeplerden biri bakacak kimsesinin olmamasıydı" dedi.Zuhair, "Savaş olmasaydı, hala babası tarafından şımartılmış genç bir kız olurdu. Okula giderdi" diye ekliyor. Eşini, "Hala çocuksu bir zihniyete sahip, olgun bir zihniyete değil. Okulu, ailesini, arkadaşlarını özlüyor. Hatta evde oturmayı bile özlüyor" şeklinde anlattı.Bir başka Gazzeli evli çift, 16 yaşındaki kız yeğenlerini, anne ve babasının ölümü sonrası 17 yaşındaki oğullarıyla evlendirdiklerini söyledi.Kayınpederi, genç kızın şu an hamile olduğunu ve okula geri dönemeyeceğini söylüyor.

Gazze'de cinsel şiddet, büyük ölçüde damgalanma korkusu nedeniyle, yeterince ihbar edilmiyor.BM güvenlik denetimleri, özellikle kadınlar ve kız çocukları için gece saatlerinde risklerin yüksek olduğunu, bu nedenle kamp tuvaletleri ile banyolarını bu saatlerde kullanmaktan kaçındıklarını ortaya koydu.UNFPA öncülüğündeki araştırmacıların son raporunda, tecavüz ve cinsel saldırı da dahil cinsel şiddet olaylarının "Gazze'de kritik bir boyuta ulaştığı" belirtildi. Nisan-Haziran 2026 döneminde bildirilen toplam cinsel şiddet vakalarının %2,7'sini oluşturan bu olaylar, bir önceki çeyrekte %2,1'di. Bu da vaka sayılarında %61'lik bir artış demek. Bu artış, farkındalığı artırma ve gizli ihbarların daha iyi yollarla yapılmasını sağlama çabalarıyla ilişkilendiriliyor. Demografik veriler, mağdurların çoğunluğunun 18-59 yaş arası kadınlar olduğunu, bunu %8 ile ergen kızların ve %5 ile yetişkin erkeklerin izlediğini gösteriyor.Dul kalan veya kocaları tutuklu ya da kayıp olan kadınlar, cinsel istismar ve sömürüye maruz kalma riski altında. Günümüzde hanelerin neredeyse dörtte birinin başında bir kadın bulunuyor. Bu oran savaş öncesine göre iki kat daha fazla.Gazze Şehri'nde bir kadın, "Bir dul kadın çadır arıyordu ve bir [kamp] temsilcisi ona, 'Sana bir çadır vereceğim, seni kampımıza yerleştireceğiz ve bu gece benimle kalabilirsin' dedi" diye anlatıyor.Yardım kuruluşları, Gazze'deki kadınların karşılaştığı tehlikelerin insani koşulların iyileştirilmesiyle büyük ölçüde azaltılabileceğini savunuyor. İsrail'in bölgeye daha kaliteli barınaklar ile tuvalet ve kanalizasyon sisteminin yanı sıra, aydınlatmayı iyileştirecek ekipman getirmesine izin vermesi yönünde çağrılar yapılıyor. İsrail, askeri amaçlarla kullanım potansiyeli taşıdığını düşündüğü ürünlerin girişini kısıtlıyor.Eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik devam eden çalışmalar ve aile içi şiddet ve çocuk evlilikleriyle mücadele kampanyaları için uzun vadeli planlar var.Gazze'de birçok insanın hayatı kalıcı anlamda değişmiş olsa da kadınlar en azından kendilerini daha güvende hissedecekleri bir gelecek umduklarını söylüyorlar.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .