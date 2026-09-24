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Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

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Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
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Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere bölgedeki birçok ilde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken, deprem anı kameralara anbean yansıdı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre saat 10.40'ta kaydedilen sarsıntı, Diyarbakır ve çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. 

SARSINTI ANI KAMERADA 

Depremi hisseden vatandaşlar hızla ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlarda toplandı. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntü de ise sarsıntı anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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