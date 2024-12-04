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Fransa'da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü

Fransa'da merkez sağ azınlık hükümeti, güvenoyu alamayarak düştü
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Fransa'da merakla beklenen karar belli oldu. Parlamentoda yapılan güven oylamasında Merkez Sağ Azınlık Hükümeti güven oyu alamayarak düştü.

Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü.

Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyordu.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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