Filistinli şehit gazeteciler anısına fidanlar Ankara'da toprakla buluştu

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli 273 gazeteci anısına, Ankara'nın Sincan ilçesinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Sincan Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Basın Federasyonu tarafından (TÜBAF) düzenlenen fidan dikim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, Filistinli Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

SİNAN BURHAN: İSRAİL SALDIRILARINDA GAZETECİLERİ ÖZELLİKLE HEDEF ALIYOR

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, etkinliğin hem çevreye hem de Filistin davasına anlamlı bir katkı sunduğunu belirtti.

"Peygamber Efendimiz 'Kıyamet kopsa bile bir ağaç dikiniz' buyuruyor. Biz de bu anlayışla, Filistinli şehit gazetecilerimizin anısını yaşatmak için buradayız" diyen Burhan, İsrail'in saldırılarında gazetecilerin özellikle hedef alındığını vurguladı.

"BUGÜN DİKTİĞİMİZ HER FİDAN, FİLİSTİN DAVASININ UMUTULMAMASI İÇİN SEMBOLDÜR"

Burhan, Filistin'de görev yapan gazetecilerin büyük bir cesaretle zulmü dünyaya duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Gazeteciler orada kurşunların, bombaların altında gerçeği anlatıyor. İsrail, gerçeği duyurmak isteyenleri susturmak istiyor. Ama biz diyoruz ki, siz oradaki gazetecileri öldürebilirsiniz, ancak biz onların yerini dolduracağız. Bugün diktiğimiz her fidan, Filistin davasının unutulmaması için bir semboldür."

"SİNCAN BELEDİYESİ, ÖRNEK BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI SERGİLİYOR"

Burhan, Emine Erdoğan'ın çevreye ve sıfır atık projelerine yaptığı katkılara da değinerek teşekkür etti. Sincan Belediye Başkanı'nın çevre dostu projeleriyle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergilediğini söyleyen Burhan, belediyenin destekleriyle "şehit gazeteciler ormanı"nın oluşturulduğunu belirtti.

FARUK ACAR: DİKTİĞİMİZ HER AĞAÇ, ADALETE, ÖZGÜRLÜĞE NEFES OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden basın emekçilerinin rakamlardan ibaret olmadığını belirterek, "Yaralanmalarına, ailelerini kaybetmelerine rağmen görevlerine devam ettiler. Kameraman Hasan Hamad'ın naaşı parçalandığı için ancak basın yeleği ve saçlarından tanınarak teşhis edildi. Hamad gibi her gazeteci gerçeği aktarmak için canlarını ortaya koydular. İsrail bu onurlu sesi susturmak istedi. Televizyon kanallarını, matbaaları hedef aldı. Çünkü zalimler bilir ki hakikat en ölümcül silahtır. Ama onlar, her biri bir fidan gibi toprağa düşse de yeniden yeşeren bir gerçeğin temsilcileri oldular. Bu nedenle bugün burada diktiğimiz her ağaç, doğaya, adalete, özgürlüğe nefes olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeşil Vatan Seferberliği'ni ilan ettiğini anımsatan Acar, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu seferberliği yürütüyor. Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidanı, tohumu toprakla buluşturduk. Şimdi de bir yıl boyunca 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturma hedefimiz var. AK Parti teşkilatlarımızın her bir üyesi fidan sahiplenecek önümüzdeki günlerde. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde de fidanları dikmek için alanlarda olacağız. İşte bugün bu seferberliğin ruhunu, Filistin ve basın özgürlüğü için yaşatıyoruz. Nasıl ki küçücük bir tohum zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak" ifadelerini kullandı.

MURAT ERCAN: FİLİSTİN DAVASI TÜRKİYE'NİN VİCDANINDA HER ZAMAN CANLI KALACAK

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler anısına düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Filistin davasının Türkiye'nin vicdanında her zaman canlı kalacağını vurguladı.

Başkan Ercan, Filistin'de görev yaparken şehit düşen gazetecilerin cesaretini ve direnişini büyük bir onurla andıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İki yıldır çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Ancak bir yandan da gurur duyulacak bir tablo var. 263 gazetecinin, vatanını savunmak uğruna şehit olma pahasına görevine devam etmesi gerçekten onur verici. Biz de bütün dünya unutsa bile Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız."

Ercan, Türkiye'nin her zaman mazlum coğrafyaların sesi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin davasına desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

"SİNCAN YEŞİL ALANLARDA ÖRNEK OLUYOR"

Konuşmasında ilçedeki çevre ve ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Ercan, Sincan'ın son yıllarda Ankara'nın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti;

"Resmî nüfusumuz 600 bin civarında olsa da, sanayi ve ticaret hacmimiz nedeniyle günlük nüfusumuz 800-900 bine ulaşıyor. Hem endüstri hem tarım belediyeciliğini birlikte yürütürken, yeşil alanlarımızı da her geçen gün artırıyoruz."

Sincan Belediyesi'nin bugüne kadar yaklaşık 20 milyon metrekare yeşil alan oluşturduğunu belirten Ercan, "Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 15 metrekareye ulaştı. Şu anda 2 milyon metrekarelik yeni bir alan üzerinde de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"ÇEVRE DOSTU YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin en büyük akıllı parklarından biri olan Sincan Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Ercan, parkta yağmur suyu toplama sistemleri, akıllı aydınlatmalar ve enerji verimliliği projeleriyle çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini kaydetti. Ercan, "Geçmişte atıl olan alanları dönüştürerek bugün Ankara'nın nefes alan bölgelerinden birini oluşturduk. Yenilenebilir enerjiye ve karbon nötr projelere yöneliyoruz. Sincan'da yeşil alan miktarını artırmaya, çevre dostu yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZAHİR ELBEK: ONLAR ÖZGÜR FİLİSTİN'E KAVUŞMAK İÇİN ŞEHİT OLDULAR

Filistinli gazeteci Zahir Elbek de İsrail'e seslenerek, "Siz başaramadınız. O kadar gazeteciyi katlettiniz ama şehitlerimiz ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hiçbir savaşta o kadar şehit olmamış, o kadar gazeteci katledilmemiş 2 sene içerisinde. Şehitlerimiz bir istatistik değil. Her şehidimizin güzel bir yüzü var, her şehidimizin hikayesi, hayalleri var. Onlar özgür Filistin'e kavuşmak için şehit oldular. Üzülüyoruz ama aynı zamanda gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Filistinli Gazeteciler Fidanlığı adıyla oluşturulan alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına da birer fidan dikildi. Alanın girişine öldürülen Filistinli gazeteciler ile fidanlığın oluşumunda emeği geçen basın mensuplarının isimleri yer alan tabela asıldı. Program sonunda katılımcılar Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikerek dua etti.