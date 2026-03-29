İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
ABD ve İsrail'in eşzamanlı şekilde İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Çatışmalar, 30. günde yeni bir safhaya taşındı. İsrail'in İran'ın sanayi tesislerini hedef almasına karşılık Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzeler, ülkenin güneyindeki kritik sanayi tesislerini ve kimya fabrikalarını hedef aldı.
- İran Devrim Muhafızları, İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti yakınlarındaki bir kimya fabrikasını balistik füze ile vurdu.
- İran, İsrail'in güneyi, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e en az üç roket saldırısı düzenledi.
- Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldi ve yoğun duman yükseldi.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI
İsrail'in İran'daki altyapı hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık olarak, İran Devrim Muhafızları tarafından İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırının İsrail'in güneyindeki hedefleri kapsadığı bildirildi.
BEERŞEBA'DA SANAYİ BÖLGESİ VURULDU
İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İsrail'in Beerşeba kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesinin hedef alındığı aktarıldı. Bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.
KİMYA FABRİKASI HEDEF ALINDI
Al Jazeera kaynaklı bilgilere göre, saldırıda bir kimya fabrikasının vurulduğu belirtildi. Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldiği ifade edildi. Saldırı sonrası oluşan dumanlar kentin her yanından görüldü.
BİRDEN FAZLA KENTE SALDIRI
İran'ın saldırılar kapsamında İsrail'in güneyi ile birlikte Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e yönelik en az 3 roket saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.