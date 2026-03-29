İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

ABD ve İsrail'in eşzamanlı şekilde İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta bir ay geride kaldı. Çatışmalar, 30. günde yeni bir safhaya taşındı. İsrail'in İran'ın sanayi tesislerini hedef almasına karşılık Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzeler, ülkenin güneyindeki kritik sanayi tesislerini ve kimya fabrikalarını hedef aldı.

  • İran Devrim Muhafızları, İsrail'in güneyindeki Beerşeba kenti yakınlarındaki bir kimya fabrikasını balistik füze ile vurdu.
  • İran, İsrail'in güneyi, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e en az üç roket saldırısı düzenledi.
  • Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldi ve yoğun duman yükseldi.

İsrail ile İran arasında ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar 30'uncu gününde devam ediyor. Tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, bölgede gerilim yüksek seviyesini koruyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in İran'daki altyapı hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık olarak, İran Devrim Muhafızları tarafından İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırının İsrail'in güneyindeki hedefleri kapsadığı bildirildi.

BEERŞEBA'DA SANAYİ BÖLGESİ VURULDU

İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İsrail'in Beerşeba kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesinin hedef alındığı aktarıldı. Bölgeden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

KİMYA FABRİKASI HEDEF ALINDI

Al Jazeera kaynaklı bilgilere göre, saldırıda bir kimya fabrikasının vurulduğu belirtildi. Saldırı sonrası bölgede hasar meydana geldiği ifade edildi. Saldırı sonrası oluşan dumanlar kentin her yanından görüldü.

BİRDEN FAZLA KENTE SALDIRI

İran'ın saldırılar kapsamında İsrail'in güneyi ile birlikte Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e yönelik en az 3 roket saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı

İran bombayı bıraktı! Görüntüdeki isim deprem etkisi yaratacak
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti