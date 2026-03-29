Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason, eski takım arkadaşı Younes Belhanda hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzlanda basınına konuşan Bjarnason, Faslı oyuncu Belhanda'nın öfkeli yapısına dikkat çekti.

'ÇENEME SERT BİR YUMRUK ATTI'

Belhanda ile antrenmanda yaşadığı bir anıya değinen Bjarnason, 'Galatasaray'ın kaptanı olan Belhanda transfer edilmişti. Tüm sezon boyunca oynadım, o ise çoğunlukla yedek kulübesindeydi ve sakattı. Sinirli bir yapısı vardı. 2022/23 sezonunun ilk maçına 5 gün kala, antrenmanda 5'e 5 oynuyorduk. Topu aldı, benden uzaklaştı, başka birinden bir darbe aldı. Sonra ben ona baskı yapmaya devam ettim. Döndü ve kasıklarıma vurdu, ardından çeneme sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için kalktım ama diğer oyuncular ayırdı. Teknik Direktör Montella olup bitenleri görmemiş gibi davrandı. Belhanda oyuna alınmadı, bir bankta oturdu, biz idmana devam ettik.' dedi.

'ELİNDE BIÇAKLA BİZİ BEKLİYORDU'

Sözlerine devam eden 37 yaşındaki eski futbolcu, yaşadıkları tartışma sonrası Belhanda'nın kendilerini elinde bıçakla beklediğini ifade ederek, 'İçeri girdik, başkan yardımcısı gelip onun adına özür diledi. Ben de iyi olmadığımı, onu idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim. Bir önceki sezon savunmamızdaki bir Türk futbolcuyla tartışmıştı. Soyunma odasına gönderilmişti. Antrenmandan sonra içeri girdiğimizde elinde bıçakla bizi bekliyordu. Bu yüzden bana da saldıracağından endişelenmeye başladım. Sonra özür diledi ama onunla konuşmak istemedim.' yorumlarında bulundu.