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Filistinli gruplar, İsrail tel örgülerini kaldırarak sınırı böyle açtı

Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail - Gazze sınırında yaşanan son gelişmede, bir kepçe İsrail'in koyduğu tel örgüleri kaldırarak sınırı açtı. Bu durum, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.