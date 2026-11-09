Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! "Davayı bırakın" tehdidi savurdular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Ahmet Kabaiş'i darbederek "Rojin davasını bırakın!" tehdidinde bulundu. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de "Onu da senin gibi yapacağız!" sözleriyle tehdit eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet Kabaiş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişi tarafından darbedilerek yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırganlar, Ahmet Kabaiş'i darbederken "Rojin davasını bırakın!" diye bağırdı ve Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i "Onu da senin gibi yapacağız!" sözleriyle tehdit etti.
  • Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği 10 Ekim 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda yer aldı.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken ailesini hedef alan bir saldırı yaşandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un açıklamasına göre Rojin'in amcası Ahmet Kabaiş, İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişi tarafından darbedildi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan Kabaiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ROJİN DAVASINI BIRAKIN" DİYEREK SALDIRDILAR

Avukat Karabulut, saldırganların Ahmet Kabaiş'i darbettikleri sırada Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı hedef alan tehditlerde bulunduğunu aktardı. Karabulut'un açıklamasına göre dört kişi, saldırı sırasında "Rojin davasını bırakın!" diye bağırdı. Olayın ardından İstanbul'a hareket ettiğini belirten avukat, saldırganların yakalanmasını istedi.

ROJİN'İN BABASINI DA TEHDİT ETTİLER

Saldırganların yalnızca Ahmet Kabaiş'i değil, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'i de tehdit ettiği belirtildi. Karabulut, saldırganların baba Kabaiş'i kastederek "Onu da senin gibi yapacağız!" ifadelerini kullandığını açıkladı. Rojin'in babasının daha önce de yabancı telefon numaraları üzerinden ölüm tehditleri aldığını hatırlatan avukat, aile için yapılan koruma taleplerinin karşılıksız kaldığını söyledi.

AVUKATTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yaşanan saldırının Rojin Kabaiş'in ölümündeki gerçeklerin ortaya çıkarılması için yürütülen hukuki mücadeleyi de hedef aldığını belirten Karabulut, yetkilileri göreve çağırdı. Saldırganların bir an önce tespit edilerek yakalanmasını, olayın arkasındaki bağlantıların araştırılmasını ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanmasını isteyen avukat, barolar ile insan hakları kuruluşlarına da dayanışma çağrısında bulundu. Aktarılan bilgilere göre saldırıya ilişkin emniyet veya İstanbul Valiliğinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ROJİN KABAİŞ'İN ÖLÜMÜNDE DNA BULGUSU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. İlk adli tıp değerlendirmesinde ölüm nedeni suda boğulma olarak açıklanırken olayın intihar, kaza veya dış etken sonucu meydana gelip gelmediği kesinleştirilememişti.

Soruşturma dosyasına 10 Ekim 2025'te giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Rojin'in göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtilmişti. Bunun üzerine cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili karşılaştırılmıştı. Sonraki adli tıp değerlendirmesinde DNA örneklerinin bulaş yoluyla geçmiş olabileceği gibi ölüm öncesinde temas edilen kişilere de ait olabileceği ifade edilmişti.

Aile, Rojin'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını isterken dosyada avukat değişikliği de yaşanmıştı. Van Barosunun dava takip ekibinin çekilmesinin ardından aile, avukat Abdurrahman Karabulut ile hukuki süreci sürdürmeye başlamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCeyhun Varli:

Bu olayın üstüne topyekün devletin adli mercileri , özellikle Akın Gürlek in bizzat-şahsi ilgilenmesi lazım meseleyle !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Elektrik trafosu defalarca patladı

Görüntüler İstanbul'dan! Defalarca patladı
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu

Yanı başımızdaki kritik tesise saldırı! Üretim tamamen durdu
Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi25

Amedspor çok büyük oynuyor! Dünya bu transferi konuşur