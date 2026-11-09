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Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

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Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası Haber Videosunu İzle
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in milli aralarda yaşadığı sakatlıklar dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takıma transferinden bu yana beş milli aranın dördünde Nijerya Milli Takımı'na katılamayan yıldız futbolcunun durumu, ülkesinde tartışma konusu oldu. Nijerya Futbol Federasyonu'nun Osimhen'in sürekli sakatlık gerekçesiyle milli takımdan uzak kalmasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

  • Victor Osimhen, sol dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle kasım ayındaki Nijerya Milli Takımı maçlarında forma giyemeyecek.
  • Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana geçirdiği beş milli aranın dördünde sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılamadı.
  • Nijerya Futbol Federasyonu'nun, Osimhen'in yaklaşık 10 aydır milli takım maçlarında görev alamamasından rahatsız olduğu iddia edildi; konuya ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sakatlık sorunları nedeniyle bir kez daha milli takım formasından uzak kalacak. Sarı-kırmızılı takıma katılmasının ardından milli aralarda yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken yıldız futbolcu, kasım ayında da Nijerya Milli Takımı'nın maçlarında görev alamayacak. Osimhen'in milli takım karşılaşmalarını kaçırmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ise dikkat çekti.

5 MİLLİ ARANIN 4'ÜNDE FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana beş milli ara geçiren Victor Osimhen, bunların dördünde sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'na katılamadı. Son olarak sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan yıldız golcünün, kasım ayındaki milli karşılaşmalarda da forma giyemeyeceği belirtildi. Osimhen'in üst üste milli takım maçlarından uzak kalması, Nijerya cephesinde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU RAHATSIZ İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in yaklaşık 10 aydır farklı sakatlık gerekçeleriyle milli takım karşılaşmalarında görev alamamasından memnun değil. Federasyonun, yıldız futbolcunun milli takım kadrosunda bulunmadığı dönemlerde sunduğu sağlık gerekçelerini sorguladığı öne sürüldü.

Ancak Nijerya Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptığına ilişkin bilgi bulunmuyor. Bu nedenle federasyonun rahatsızlığına yönelik değerlendirmeler henüz iddia düzeyinde.

GÖZLER BEŞİKTAŞ DERBİSİNE ÇEVRİLDİ

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in sahalara dönüş tarihi merakla bekleniyor. Sol dizinden geçirdiği ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlayan yıldız golcünün yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı takımın hedefi, Osimhen'i 30 Kasım'da Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetiştirmek. Nijeryalı futbolcunun karşılaşmada görev alıp alamayacağı, iyileşme sürecinin ilerleyişine göre netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com
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