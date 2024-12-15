Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği, ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini muhalifler ele geçirdi.

İŞTE ESAD AİLESİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU MERKEZİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ, ESAD İÇİN CAN SİMİDİYDİ

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı.

İşte Esad'ın zehir merkezinden görüntüler: