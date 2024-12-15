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Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

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Suriye'de muhalifler, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad tarafından yönetildiği belirtilen ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti, ABD yaptırımından bunalan Esad rejimi için bir "can simidi" olarak biliniyordu.

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği, ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini muhalifler ele geçirdi.

İŞTE ESAD AİLESİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU MERKEZİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı.

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

UYUŞTURUCU TİCARETİ, ESAD İÇİN CAN SİMİDİYDİ

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı.

İşte Esad'ın zehir merkezinden görüntüler:

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi

Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Şimdi bir zamanların dostum Esad'ı, uyuşturucu baronu, mezarcı, katliamcı mı oldu?.. Vay kahpe felek vay!.. Nelere kadirsin sen!...

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Bu iftiralara inanmayın, sarı öküzü verdiniz sıra sizede gelecek.

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMehmet Gazanfer:

Müslüman ülkelerin geldiği nokta Afganistan da aynı şeyden besleniyor

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Paralari sifirlayip gitti.darisi gozu doymayan firavuna

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

her bo lik varmış onda şeytansuratli

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarırahip :

First ladyleş miyomuyduk bunlarla hıı?

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıSrc Ars:

İsrail komşu oluyor hâlâ Esat diyorsunuz acilen Türkiye tampon bölge uygulaması lazım o bölgelere

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