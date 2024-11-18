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Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

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Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katliamına değinerek dünyaya Gazze çağrısı yaptı. Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, " Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYA'DA G20 ZİRVESİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki İsrail katliamına değinen Başkan Erdoğan, dünyaya ateşkes çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

"GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Erdoğan şunları söyledi: " Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. (Gazze) Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJokerAllame:

varol israil

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Derhal ticareti bitirdiniz mi ? İsraille güzel ticaret yapıyorsunuz:)

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Gidip gelip ayni seyi soyluyor.ekim ayinda 44 kadin kasim ayinda onlarca cocuk kaybettik adamin umurunda degil.

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Haber YorumlarıGerçek Türk:

Ateşkes falan yok aynen devam bam bam bam ...

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Konuş konuş dur.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Seni takan var mı acaba o olmayan ingilizcenle ???!!!

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ağlasanda sızlasanda günün birinde sıra türkiyeye gelecek

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Haber Yorumlarıİnanç Akçay:

Emredersiniz demişler midir?

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bir an önce Ukrayna / Rusya savaşı bitirilmeli. Ukraynaya sattığımız ihalar yüzünden Rusya ile papaz olacağız. Suriye'de 30 askerimizi şehit eden Rusya'ya karşı ses bile çıkaramadık , bir de bu yüzden gadre uğramayalım.. Suriye'de Abd yanında Rusya'da var. Nasıl bir politikaysa artık. Biri Suriyenin petrollerini gaspediyor, diğeri volta atıyor..

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