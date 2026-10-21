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Atina'da poşetteki patlayıcı düzenek infilak etti, 2'si polis 4 kişi yaralandı

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Atina Kolonos'ta vatandaşın bulduğu poşetteki patlayıcı, polisin yanlışlıkla harekete geçirmesiyle infilak etti. Patlamada 2'si polis, biri ihbarı yapan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı; inceleme yapan polisin durumu ağır ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2'si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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