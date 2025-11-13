Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin olarak açıklama yaptı. Düşme olayının öncesine ve sonrasına ilişkin olarak detaylara yer verilirken, uçakla ilgili "hizmet dışına çıkarılan uçak kullanılıyordu" iddialarına yanıt verdi.

MSB, basın mensuplarının "Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?" sorusuna, "Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir." denildi.

SON BAKIMLARI EYLÜL-EKİM ARASINDA YAPILDI

Uçağın eski ve bakımsız olmasıyla ilgili soruya da yanıt veren bakanlık, " Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde; Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Bakanlık son olarak C-130 askeri kargo uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım tarihi itibarıyla durdurulduğunu teknik incelemelerin ardından uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Düşme olayının öncesine ve sonrasına ilişkin olarak detaylara yer verilirken, kazanın ardından tartışılan sorulara da yanıtlar verildi. İşte o surlar ve yanıtları:

1.Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.

4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir.

Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde;

-Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,

-En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6. Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER veCVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır.

7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.

SAAT SAAT OLAY GÜNÜ

Bakanlık, olay gününe ilişkin saat saat bilgilendirmelerde bulundu.

"11 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02'de Kayseri'den Azerbaycan'ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06'da Gence'ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır.

Kalkış sonrası saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Saat 14.34'te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis'in güneyinde Azerbaycan- Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02'de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00'de emniyete alınmıştır.

Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da başlamıştır."

Bakanlık, şehitlerin naaşlarının bugün Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını duyurdu.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Düşen uçakta Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.