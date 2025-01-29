İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşının İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.

3 TÜRK, İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA CAN VERMİŞ

Çalıştıkları firmadan alacakları olduğu için Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken sırra kadem basan 3 Türk'ten acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür gündür izlerine ulaşılamayan 3 Türk'ün hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitmişti. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitmişti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden yaklaşık 20 gündür haber alınamıyordu.