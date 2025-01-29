Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü
Eskişehir'de biber gazı kullanımına yasak getirildi

Bir şehrimizde biber gazını taşımak yasaklandı

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye giden 3 Türk vatandaşından acı haber geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk'ün hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşının İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.

3 TÜRK, İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA CAN VERMİŞ

Çalıştıkları firmadan alacakları olduğu için Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken sırra kadem basan 3 Türk'ten acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür gündür izlerine ulaşılamayan 3 Türk'ün hava saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş

NE OLMUŞTU?

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitmişti. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitmişti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden yaklaşık 20 gündür haber alınamıyordu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
img

TFF Başkanı mahkemeye gidiyor
img

Yeni savaş kapıya dayandı! Kim Jong Un talimatı resmen verdi
img

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFake You hard:

Israil e yasa disi yollarla girmek cok mantikli bir karar olmus tebrik ediyorum arkadaslari

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu İsrail e güzel bir Osmanlı tokadı lazım

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Dünya Lideri Nerde gören var mi?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

ne işleri vardı orda ?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaan yıldırım:

Elalemin hududunu kendin gibi çatladıkapı ülkesi zannedersen kafaya bombeyi yersin.İsrail'in yaptığı insanlık dışı terörle mücadele ayrı bu apayrı bir konu maalesef kendi akılsız başlarının kurbanı olmuslar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Lanet olsun israile

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Nasıl yani hayırdır

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah.balkonda çekilmiş resmi olan rahmetli sezer özdemir kendisi benim köylüm olur 3 nede çok üzüldüm ruhları şad olsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Han:

demeki fazla para iyi değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akli olan bu haraketi yapmaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

Aylar sonra düdük çalacak! İşte yöneteceği maç
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.