Diğer yolculara aldırmadan metroda kokain çekti

Londra metrosunda yaşanan bir olay, toplu taşımada artan suç oranları konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Bir yolcu, akşam iş çıkışı saatlerinde metroda açıkça crack kokain kullanan bir kişiyle karşılaştığını sosyal medyada paylaştı.

Anonim kalmak isteyen yolcu olayı şöyle anlattı: "İşten dönüyordum ve insanların normal duraktan önce kalkıp uzaklaştıklarını fark ettim. Karşımda kirli, dağınık görünümlü birini gördüm. İlk başta evsiz olduğunu ve kokudan dolayı insanların uzaklaştığını düşündüm. Sonra küçük metal bir pipo yakmaya çalıştığını gördüm. Önce sarhoş olduğunu sanıp 'Dostum, bunu burada yapamazsın' dedim, ancak crack kokain içmeye çalıştığını anladım."

Londra'da toplu taşımada suç oranları, 2016'dan beri sürekli artış gösteriyor. İstatistikler, her milyon yolculukta yaşanan suç sayısının 9'dan 21'in üzerine çıktığını gösteriyor. Yapılan analizlere göre başkentin en tehlikeli istasyonu, Docklands Light Railway hattındaki Poplar durağı.

Londra Ulaşım İdaresi (TfL), konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını doğruladı. Ancak uzmanlar, metro sistemindeki güvenliğin artırılması için daha kapsamlı önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguluyor.