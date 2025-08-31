Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

ERDOĞAN, Şİ CİNPİNG İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

"YAŞANANLAR KÜRESEL VİCDANI SIZLATIYOR"

Erdoğan'ın gerek konuşma gerekse ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan soykırımı gündeme taşıyıp dünyaya "Yaşananlar küresel vicdanı sızlatıyor. Artık harekete geçin" mesajı verecek. Erdoğan'ın, küresel sistemin sorunları çözme konusundaki yetersizliğine dikkat çekip yeniden inşasına gündeme taşıması bekleniyor.

6 YIL SONRA BİR İLK

Erdoğan ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek. Erdoğan'ın bugün Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor. Türkiye, 2012'den bu yana "diyalog ortağı" olduğu ŞİÖ'de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Çin'in Tianjin şehri bugünden itibaren iki günlük Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine ev sahipliği yapacak. ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin'de atacak. 15 Ağustos'ta Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna pazarlığı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Çin lideri Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek.

PUTİN'İN EN UZUN ZİYARETİ SAYILACAK

Rusya lideri Putin'in 4 gün sürecek Çin ziyareti iktidara geldiği 2000 yılından bu yana Rusya dışına yapacağı en uzun gezisi sayılacak. Putin Çin'e sadece ŞİÖ zirvesine katılmak için gitmiyor. Şi Cinping ile siyasi, ekonomik ve askeri konuları enine boyuna masaya yatırarak ayrı ikili zirve yapacak. ABD, siyasi rakip olarak gördüğü Çin ve Rusya'nın arasını açmaya çalışırken Putin ve Şi'nin ortak bir duruş sergilemesi bekleniyor.

20'DEN FAZLA ÜLKENİN LİDERİ KATILIYOR

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne 20'den fazla ülke liderinin katılacağı bildirilmişti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ŞİÖ Zirvesi organizasyonuna ilişkin bilgi vermişti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirvede üye ülkelerin katılacağı "ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı" ile gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarının da yer alacağı "ŞİÖ Artı Toplantısı"na ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Liu, zirveye 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticilerinin katılacağını belirtmişti.

Liu, zirveye, üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılacağını belirten Liu, ayrıca gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in de zirvede yer alacağını aktarmıştı.

Liu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali asmagambetov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Esad Macit Han, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Sagintayev ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi'nin uluslararası örgütleri temsilen bulunacağını kaydetmişti.